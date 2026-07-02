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Министър Керязов награди българските спортисти със синдром на Даун

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Спорт
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Българските състезатели се представиха впечатляващо на световното в София, като завоюваха общо 27 медала – 12 златни, 6 сребърни и 9 бронзови

Министър Керязов награди българските спортисти със синдром на Даун
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Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов награди българските представители, участвали в Световното първенство за спортисти със синдром на Даун, което се проведе в София.

„Показахте ни колко силна воля имате и дадохте страхотен пример на цялото общество. Надявам се да сте доволни от постигнатото. Пожелавам ви още много успехи. Продължавайте да вдъхновявате и да обединявате хората“, каза министър Керязов по време на церемонията.

Българските състезатели се представиха впечатляващо, като завоюваха общо 27 медала – 12 златни, 6 сребърни и 9 бронзови.

Министър Керязов изрази признателност към треньорите и родителите за всеотдайността, подкрепата и грижите, които ежедневно полагат, за да могат младите спортисти да развиват своя потенциал и да постигат високи спортни резултати.

Той поздрави и председателя на Федерация „Адаптирана физическа активност – България“ Слав Петков за отличната организация на световното първенство.

„Вие показахте как трябва да се работи и че когато хората са обединени, могат да бъдат постигнати големи резултати“, заяви министър Керязов.

В знак на благодарност за подкрепата и доверието Слав Петков връчи на министъра комплект медали от шампионата.

„Щастливи сме от постигнатото. Тези деца показаха колко много обичат спорта. Благодаря ви, че бяхте до нас и ни подадохте ръка“, каза Петков

#световно първенство за атлети със Синдром на Даун #Световното първенство за атлети със синдром на Даун #министър Енчо Керязов #Слав Петков

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