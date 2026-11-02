Министър Керязов награди световните шампиони по шотокан карате-до

Министърът на младежта и спорта Керязов награди българските състезатели, завоювали златни медали на световното първенство по шотокан карате-до в Линяно Сабиадоро, Италия. Националният ни отбор постигна впечатляващ успех на шампионата, след като зае първо място в комплексното класиране.

По време на церемонията министър Керязов поздрави спортистите и техните треньори за постигнатите успехи и достойното представяне на България на световната сцена.

„Поздравявам ви за тези впечатляващи успехи. Знам колко труд, усилия и лишения стоят зад всяко отличие. С вашето постоянство, дисциплина и воля за победа вие сте пример и вдъхновение за децата, които правят първите си стъпки в спорта“, заяви министър Керязов.

Световни титли в различните дисциплини и възрастови групи спечелиха Михаела Димитрова, Християн Василев, Дейвид Антонов, Реми Бобев, Мартина Чан, Александра Стефанова и Дамян Ников.

Министър Керязов поздрави треньорите Димитър Тодоранов, Георги Георгиев и Соня Куюмджиева за техния принос към подготовката и успешното представяне на отбора.

„Зад всеки успешен спортист стоят неговите треньори и родители, които ежедневно го подкрепят и мотивират. Без тяхната всеотдайност и усилия тези постижения не биха били възможни“, подчерта министърът.

Той изрази признателност и към Българската федерация по шотокан карате-до и нейния председател Александър Славков за усилията, които полагат за развитието на спорта и утвърждаването на България на международната сцена.

От своя страна Славков благодари за доброто партньорство с министерството, както и за оказваната подкрепа за развитието на шотокан карате-до у нас.

Министър Керязов увери, че вратите на ММС са винаги отворени за диалог, нови идеи и обсъждане на предизвикателствата пред спортните организации.