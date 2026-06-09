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Министър Пеев: Условията за работа в железопътните депа са отчайващи

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Хората, които виждам тук са професионалисти, обичащи работата си, но условията на труд са повече от отчайващи. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на инспекция във Вагонно депо "Надежда". Заедно със заместник-министър Цвета Тимева той се запозна на място с дейностите по поддръжка на част от новопристигналите германски пътнически вагони, както и с условията за съхранение и опазване на последните два нови мотрисни влака на "Шкода".

По време на посещението служители на БДЖ представиха процеса по техническото обслужване и подготовката на вагоните за включването им в експлоатация. Министър Пеев разговаря с работещите в депото и се запозна с предизвикателствата, пред които са изправени ежедневно.

"Тук работят хора, които познават железницата до най-малкия детайл и дават всичко от себе си, за да поддържат подвижния състав. За съжаление, твърде често техният професионализъм компенсира липсата на адекватни решения на по-високо ниво", посочи министърът.

Той подчерта, че подобряването на условията на труд и модернизацията на железопътния сектор трябва да вървят ръка за ръка. Министър Пеев отбеляза още, че съхраняването и поддръжката на новия подвижен състав е сред основните приоритети на ръководството на министерството, като гарантирането на сигурността и надеждността на железопътните превози остава водеща задача.

#министър на транспорта Георги Пеев #жп депо

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