Министърът на правосъдието: Двамата украинци, обвинени за шпионаж у нас, остават в ареста

Двамата украински граждани - Олегсий Тимофеев и Роман Зозуля, които бяха задържани по обвинение в шпионаж близо до военен обект в България през януари, все още се намират у нас.

Това обяви министърът на правосъдието Николай Найденов в отговор на въпрос на депутата от "Възраждане" Коста Стоянов.

Според народния представител при задържането у двамата са открити секретни данни за компресорната станция "Расово" край Монтана, която служи за повишаване на налягането в българския участък на газопровода "Турски поток".

Пред депутатите министър Найденов уточни, че двамата украински граждани са с в ареста: