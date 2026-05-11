Министърът на транспорта Георги Пеев изиска доклади за безопасността в жп транспорта

Повод е инцидент, при който имаше неизправност в работата на два жп прелеза в района на Горна Оряховица

Георги Пеев, министър на транспорта
Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев изиска подробни доклади за безопасността в железопътния транспорт по време на спешна среща с ръководствата на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), „Холдинг БДЖ“ и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, съобщиха от ведомството.

Повод за нея е вчерашният инцидент, при който имаше неизправност в работата на два жп прелеза в района на Горна Оряховица.

Възложено е в кратък срок да бъдат представени подробни доклади за действащите мерки за безопасност, резултатите от одитите на европейско, международно и национално ниво, както и пълен преглед на всички препоръки от извършени проверки, които до момента не са изпълнени. Министър Георги Пеев изиска и конкретни предложения за подобряване на безопасността с ясни и реалистични срокове за изпълнение.

„Не искам действия на парче и обяснения след всеки следващ инцидент. Необходим е цялостен подход, координация между институциите и ясна отговорност за изпълнението на мерките“, заяви министър Пеев.

По повод обясненията, че причината за инцидента е прекъснат кабел, както и че част от съоръженията са на над 40 години, министърът подчерта, че подобни аргументи не могат да бъдат оправдание за системни слабости.

„На първо място във всяка система трябва да е безопасността, на второ – модернизацията. В железопътната инфраструктура се влагат милиони, а на места все още се работи с остарели системи и технологии“, посочи Георги Пеев.

По думите му трябва да бъде прекратена практиката да се стартират дейности без необходимата проектна готовност, тъй като това създава риск от забавяне, неефективно разходване на публични средства и компромиси с безопасността.

