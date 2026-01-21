Министерският съвет отпусна над 1,8 млн. евро за ремонт и реконструкция на пистата на Националния стадион

С модернизацията на откритата лекоатлетическа писта и на спортно-техническата база ще бъдат създадени съвременни и качествени условия за подготовка, тренировки и провеждане на национални и международни състезания по лека атлетика. Така министърът на младежта и спорта Иван Пешев коментира приетото днес решение на Министерския съвет, с което се предвижда отпускане на средства в размер на 1 872 862,16 евро, които да бъдат използвани целево за ремонт и реконструкция на откритата лекоатлетическа писта и на и за спортно-техническата база на Националния стадион „Васил Левски“.

„Инвестицията в спортната инфраструктура у нас е от изключително значение не само за устойчивото развитие на спорта в България, но и за популяризирането на масовия спорт, за насърчаването на активния начин на живот сред младите хора, както и за утвърждаването на България като домакин на международни спортни форуми. Щастлив съм, че успяхме да осигурим необходимите средства и така да дадем нови възможности на бъдещите поколения спортисти да постигат високи спортни резултати“, добави още министър Пешев.

Ремонтът ще повиши функционалността и безопасността на съоръжението, като по този начин се създадат по-добри условия за спортисти, треньори и спортната общественост.

Президентът на Българска федерация по лека атлетика (БФЛА) Георги Павлов информира, че броят на атлетическите съоръжения в страната с осигурено финансиране за реконструкция и изграждане вече надхвърля 10.

От БФЛА подчертават, че модернизацията на Националния стадион ще подобри значително условията за подготовка, ще повиши безопасността и ще създаде съвременна среда за провеждане на национални и международни прояви.

„Това е безпрецедентен за българската лека атлетика период, в който в различен етап на реализация – строителство, проектиране или избор на изпълнител, се намират проекти във Враца, Кюстендил, Дупница, Дряново, Пирдоп, Бургас, Плевен, Царево, Белоградчик, Белица, Карлово, София – стадион „Локомотив“, както и Националния стадион, заяви Павлов.

Очаква се проектите в страната да дадат нови възможности за развитие на младите таланти и за устойчиво повишаване на спортните резултати.