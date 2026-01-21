БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румен Радев получи покана от Доналд Тръмп да бъде...
Чете се за: 02:00 мин.
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев...
Чете се за: 00:27 мин.
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 03:22 мин.

Министерският съвет отпусна над 1,8 млн. евро за ремонт и реконструкция на пистата на Националния стадион

Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
Над 10 атлетически съоръжения в страната вече са с осигурено финансиране.

ЦСКА - Левски Вечно дерби, национален стадион
Снимка: Startphoto.bg
С модернизацията на откритата лекоатлетическа писта и на спортно-техническата база ще бъдат създадени съвременни и качествени условия за подготовка, тренировки и провеждане на национални и международни състезания по лека атлетика. Така министърът на младежта и спорта Иван Пешев коментира приетото днес решение на Министерския съвет, с което се предвижда отпускане на средства в размер на 1 872 862,16 евро, които да бъдат използвани целево за ремонт и реконструкция на откритата лекоатлетическа писта и на и за спортно-техническата база на Националния стадион „Васил Левски“.

„Инвестицията в спортната инфраструктура у нас е от изключително значение не само за устойчивото развитие на спорта в България, но и за популяризирането на масовия спорт, за насърчаването на активния начин на живот сред младите хора, както и за утвърждаването на България като домакин на международни спортни форуми. Щастлив съм, че успяхме да осигурим необходимите средства и така да дадем нови възможности на бъдещите поколения спортисти да постигат високи спортни резултати“, добави още министър Пешев.

Ремонтът ще повиши функционалността и безопасността на съоръжението, като по този начин се създадат по-добри условия за спортисти, треньори и спортната общественост.

Президентът на Българска федерация по лека атлетика (БФЛА) Георги Павлов информира, че броят на атлетическите съоръжения в страната с осигурено финансиране за реконструкция и изграждане вече надхвърля 10.

От БФЛА подчертават, че модернизацията на Националния стадион ще подобри значително условията за подготовка, ще повиши безопасността и ще създаде съвременна среда за провеждане на национални и международни прояви.

„Това е безпрецедентен за българската лека атлетика период, в който в различен етап на реализация – строителство, проектиране или избор на изпълнител, се намират проекти във Враца, Кюстендил, Дупница, Дряново, Пирдоп, Бургас, Плевен, Царево, Белоградчик, Белица, Карлово, София – стадион „Локомотив“, както и Националния стадион, заяви Павлов.

Очаква се проектите в страната да дадат нови възможности за развитие на младите таланти и за устойчиво повишаване на спортните резултати.

"Само за една година правителството на Росен Желязков и министърът на младежта и спорта Иван Пешев постигнаха резултати, каквито леката ни атлетика не помни. Това е истинска промяна – стратегическа инвестиция в бъдещето на спорта, в подготовката на състезателите и в разширяването на възможностите за тренировки и състезания в цялата страна. Затова си позволявам да благодаря от името на цялата атлетическа общност в страната. Надявам се, че всяко следващо правителство ще продължи тази стратегическа линия за развитието на основополагащия спорт лека атлетика", сподели президентът.

#Национален стадион "Васил Левски"

