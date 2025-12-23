Миньор 2015 надигна глава в НБЛ

Миньор 2015 прекъсна негативната си серия от две последователни загуби в НБЛ. Баскетболистите на Ивица Вукотич удържаха Академик Бултекс 99 след 85:70 в мач от 13-ия кръг. В зала "Сила" успехът на тима от Перник не дойде лесно, тъй като момчетата на Йордан Янков показаха характер през второто полувреме, но гостите не се дадоха в последната част, за да нанесат второ поредно поражение на своя съперник.

В игра за "жълто-черните" се завърна Игор Кесар.

Тимът от Перник се изкачи до петата позиция в подреждането с шест победи и шест загуби, а отборът от Пловдив остава девети с три успеха и девет поражения. На 28 декември (неделя) Миньор ще бъде домакин на Левски. От своя страна Академик ще гостува на Берое Стара Загора в същия ден.

Стрелбата зад дъгата бе в основата на бързото в резултата за гостите на старта. Опитите на домакините да отговорят удариха на камък и „чуковете“ се радвана на аванс от 12 точки след 10 минути игра. Монтейвиъс Мърфи се превърна в главната атракция за „жълто-черните“, които в хода на втората част направиха аванса си още по-убедителен.

Проблясъците на Обрад Томич не промениха ситуацията за пловдивския отбор, а Васил Попов пое за момент щафетата от своя съотборник, за да може тимът от Перник да се изстреля на голямата почивка при 47:27.

Стартът на второто полувреме премина под знака на безплодните атаки до голяма степен. Заздравяването на защитата и няколко бързи атаки, завършени от Джкез Йоу и Томич, позволиха на отбора от Пловдив да покаже зъби, но гостите имаха аванс от 8 точки в края на предпоследния период.

Йоу и Томич оставиха живи надеждите на домакините за обрат във финалната десетка, стопявайки допълнително изоставането им. Точно в този момент започна да се проявява Игор Кесар, който наниза 14 от 24-те точки на пернишкия тим, който до края не се огъна.

Игор Кесар увенча завръщането си за Миньор с 20 точки и 10 борби. Монтейвиъс Мърфи Прибави 16 и 8 овладени под двата ринга топки, Васил Попов реализира 10.

Джакез Йоу отговори за Академик с 26 точки, 6 борби и 6 асистенции. Обрад Томич завърши с 18 и 6 овладени под двата ринга топки.