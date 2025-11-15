Миньор 2015 нанесе още един удар по самочувствието на Берое

Миньор 2015 си припомни вкуса на победата в НБЛ за отрицателно време. Съставът на Ивица Вукотич надделя над Берое Стара Загора с 88:84 в мач от седмия кръг. В зала „Борис Гюдеров“ тимът от Перник държеше съдбата си в свои ръце през голяма част от срещата, а в края държаха всички опити за щурм на баскетболистите на Даниел Клечков, нанасяйки им четвърта поредна загуба в първенството.

Така „чуковете“ са с четири успеха и две поражения във временното класиране. От своя страна „зелено-белите“ са с три победи и четири загуби. На 19 ноември (сряда) Миньор ще пътува до Варна за гостуване на Черно море Тича, а Берое ще приеме Левски.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от SESAME NBL Bulgaria (@nbl_bulgaria)





Лазар Станкович и Игор Кесар направиха така, че домакините постепенно да се поздравят с двуцифрена преднина още на старта. Въпреки опитите на Дариъс Куизънбери, който се оказа и единственият лъч надежда в нападение, гостите трудно отвръщаха на удара и „чуковете“ дръпнаха с 12 точки след 10 минути игра.

Кесар нямаше спиране в началото на втората част и авансът на „черно-белите“ придоби още по-заплашителни изражения. Кристиян Желев и Куизънбери дадоха глътка въздух на „зелено-белите“, но това не спря отбора от Перник да се изстреля на голямата почивка при 44:36.

Станкович и Кесар повториха сценария и при подновяването на играта, като допълнителен импулс на домакините даде и Лъчезар Тошков. Точните стрелби зад дъгата на Александър Матушев, Милен Захариев, Ди‘Шон Парсънс и Куизънбери се оказаха ясен знак, че старозагорският тим няма да се предаде, стопявайки пасива си. И този път обаче „чуковете“ устискаха аванса си, повеждайки с 2 точки в края на предпоследния период.

Кесар влезе в познатата си роля и във финалната десетка, когато „жълто-черните“ подържаха минимален аванс. Брет Рийд и Захариев дадоха последни надежди на гостите, стопявайки изоставането им само до минус 5 в последните 3 минути, но Кесар и Тошков върнаха спокойствието в пернишкия лагер за успешен край.

Игор Кесар нямаше спиране за Миньор, записвайки 26 точки, 14 борби и 5 асистенции. Лазар Станкович завърши с 15 и 9 овладени под двата ринга топки, Васил Попов финишира с 14 и 5 овладени под двата коша топки. Филип Бакич отбеляза 11 точки, Лъчезар Тошков има 10 и 10 завършващи подавания.

Дариъс Куизънбери се отличи за Берое с 19 точки. Милен Захариев приключи с 16 и 7 борби, Александър Матушев реализира 15, Ди‘шон Парсънс регистрира 14 точки и 7 овладени под двата ринга топки.