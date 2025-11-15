БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Миньор 2015 нанесе още един удар по самочувствието на Берое

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
Запази

„Чуковете“ удържаха старозагорския тим в НБЛ.

миньор 2015 берое стара загора нбл
Снимка: НБЛ
Слушай новината

Миньор 2015 си припомни вкуса на победата в НБЛ за отрицателно време. Съставът на Ивица Вукотич надделя над Берое Стара Загора с 88:84 в мач от седмия кръг. В зала „Борис Гюдеров“ тимът от Перник държеше съдбата си в свои ръце през голяма част от срещата, а в края държаха всички опити за щурм на баскетболистите на Даниел Клечков, нанасяйки им четвърта поредна загуба в първенството.

Така „чуковете“ са с четири успеха и две поражения във временното класиране. От своя страна „зелено-белите“ са с три победи и четири загуби. На 19 ноември (сряда) Миньор ще пътува до Варна за гостуване на Черно море Тича, а Берое ще приеме Левски.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от SESAME NBL Bulgaria (@nbl_bulgaria)


Лазар Станкович и Игор Кесар направиха така, че домакините постепенно да се поздравят с двуцифрена преднина още на старта. Въпреки опитите на Дариъс Куизънбери, който се оказа и единственият лъч надежда в нападение, гостите трудно отвръщаха на удара и „чуковете“ дръпнаха с 12 точки след 10 минути игра.

Кесар нямаше спиране в началото на втората част и авансът на „черно-белите“ придоби още по-заплашителни изражения. Кристиян Желев и Куизънбери дадоха глътка въздух на „зелено-белите“, но това не спря отбора от Перник да се изстреля на голямата почивка при 44:36.

Станкович и Кесар повториха сценария и при подновяването на играта, като допълнителен импулс на домакините даде и Лъчезар Тошков. Точните стрелби зад дъгата на Александър Матушев, Милен Захариев, Ди‘Шон Парсънс и Куизънбери се оказаха ясен знак, че старозагорският тим няма да се предаде, стопявайки пасива си. И този път обаче „чуковете“ устискаха аванса си, повеждайки с 2 точки в края на предпоследния период.

Кесар влезе в познатата си роля и във финалната десетка, когато „жълто-черните“ подържаха минимален аванс. Брет Рийд и Захариев дадоха последни надежди на гостите, стопявайки изоставането им само до минус 5 в последните 3 минути, но Кесар и Тошков върнаха спокойствието в пернишкия лагер за успешен край.

Игор Кесар нямаше спиране за Миньор, записвайки 26 точки, 14 борби и 5 асистенции. Лазар Станкович завърши с 15 и 9 овладени под двата ринга топки, Васил Попов финишира с 14 и 5 овладени под двата коша топки. Филип Бакич отбеляза 11 точки, Лъчезар Тошков има 10 и 10 завършващи подавания.

Дариъс Куизънбери се отличи за Берое с 19 точки. Милен Захариев приключи с 16 и 7 борби, Александър Матушев реализира 15, Ди‘шон Парсънс регистрира 14 точки и 7 овладени под двата ринга топки.

#НБЛ 2025/2026 #БК Миньор 2015 #БК Берое Стара Загора

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
1
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при тежка катастрофа
2
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при...
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
4
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
Ахмед Доган е почетен председател на АПС с оперативни функции
5
Ахмед Доган е почетен председател на АПС с оперативни функции
Синът на Радан Кънев е задържан с марихуана
6
Синът на Радан Кънев е задържан с марихуана

Най-четени

Честит юбилей на Мария Петрова
1
Честит юбилей на Мария Петрова
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
2
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
3
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
5
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
6
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...

Още от: Баскетбол

Таня Гатева: Представянето беше стабилно и напълно заслужихме победата
Таня Гатева: Представянето беше стабилно и напълно заслужихме победата
Локомотив Пловдив шамароса Рилски в Самоков Локомотив Пловдив шамароса Рилски в Самоков
Чете се за: 03:02 мин.
България се справи с Украйна за втора победа в евроквалификациите България се справи с Украйна за втора победа в евроквалификациите
Чете се за: 02:45 мин.
Ботев 2012 подхлъзна Спартак Плевен в НБЛ Ботев 2012 подхлъзна Спартак Плевен в НБЛ
Чете се за: 04:10 мин.
Таня Гатева определи състава на България за срещата с Украйна Таня Гатева определи състава на България за срещата с Украйна
Чете се за: 00:57 мин.
В националния отбор на България за жени вярват в класирането на Евробаскет 2027 В националния отбор на България за жени вярват в класирането на Евробаскет 2027
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

След дерогацията за "Лукойл": Желязков отговори на критиките на Радев
След дерогацията за "Лукойл": Желязков отговори на...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
"Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните "Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Турция победи България след спорна дузпа и автогол Турция победи България след спорна дузпа и автогол
Чете се за: 05:45 мин.
Национални отбори
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Божидар Божанов: Позитивно е, че дерогацията се случи, но процесът...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...
Чете се за: 02:50 мин.
Общество
Заден ход: Тръмп отмени част от реципрочните мита, които сам въведе
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ