Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Сняг до края на седмицата - вижте къде
Чете се за: 02:45 мин.
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Миньори в Босна са в гладна стачка вече пет дни заради забавени заплати

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Не са получили възнагражденията си за юли, август и септември

Миньори в Босна са в гладна стачка вече пет дни заради забавени заплати
Снимка: илюстративна
Миньори от мината за кафяви въглища в Зеница, Централна Босна и Херцеговина, вече пети ден са в гладна стачка заради неизплатени заплати за юли и август, съобщи босненската национална телевизия БХРТ.

Миньорите искат спешно да се намери трайно решение за навременно изплащане на заплатите и получаване на заплатите за юли и август.

Компанията "Електропривреда БиХ", която управлява мината в Зеница, съобщи, че заплатите за юли ще бъдат изплатени до петък, но няма информация за заплатите за август. Миньорите отхвърлиха това предложение и вчера поискаха да бъде насрочена спешна среща за днес, за да се намери решение на натрупалите се в мината проблеми.

През март миналата година около 300 миньори от седем мини в Босна протестираха в Сараево в подкрепа на миньорите от "Зеница", които отново не бяха получили няколко заплати.

#Босна #миньори #протест

