"Мир" е думата на 2025 г. за децата във Великобритания

"Мир" е детската думата на 2025 г. във Великобритания, съобщи Прес асосиейшън медия/ДПА. Според проучване на издателството на Оксфордския университет 35% от децата са избрали "мир", последвана от "изкуствен интелект" с 33% и "устойчивост" с 21%.

Допитването е проведено през 2025 г., като е поискано мнението на почти 5000 деца във Великобритания на възраст от 6 до 14 години.

Едно от десет деца е споменало думата война, когато е било запитано защо е избрало мир и е подчертало специфични конфликти като Украйна и Газа.

Проучване на Oxford Children's Corpus – база данни на произведения от и за деца в английския език, която съдържа над половин милиард думи, разкрива, че упоменаването на думата мир в историите, писани от деца, участвали в надпреварата на Би Би Си "500 думи", се е увеличило с 60% от 2015 г., казват от издателството.

Втора поредна година "изкуствен интелект" заема второто място и когато са попитани защо избират тази дума, 20% от децата споменават, че са "чули" и "говорили" за него.

Почти половината от децата (47%) са избрали "сикс-севън" (six-seven) за жаргонна дума на годината, последвана от "аура" (24%) и "делулу" (7%).

Според проучването употребата на сикс-севън сред децата помага за приобщаването и социалното приемане, като почти едно от десет деца споменава "приятели", когато е попитано как използва термина. "Популярен" е често споменавано по отношение на това какво означава сикс-севън, като повече от едно от четири деца (28%) споменава "забавление" и "смях".

