Мира Андреева демонстрира класа и стигна до полуфиналите на WTA 1000 в Мадрид

Мира Андреева продължава впечатляващото си представяне на турнира по тенис на клей от сериите WTA 1000 в Мадрид, след като се класира за полуфиналите.

18-годишната рускиня, поставена под номер 9 в схемата, се наложи над Лейла Фернандес с 7:6(1), 6:3 за час и 48 минути игра.

Андреева започна трудно двубоя и изостана с 1:4 гейма в първия сет, но демонстрира характер и успя да възстанови равенството при 4:4. Частта достигна до тайбрек, в който младата тенисистка доминираше напълно, реализира три минипробива и поведе в резултата.

Във втория сет играта бе равностойна до 3:3, като в началото и двете състезателки имаха проблеми при собствен сервис. В решителните моменти обаче Андреева вдигна нивото си и с три поредни гейма затвори мача в своя полза.

Това е четвърти полуфинал за нея на ниво WTA 1000 или по-високо, както и първи от пролетта на миналата година, когато спечели титлата в Индиън Уелс. Рускинята достига до тази фаза в Мадрид за втори път в кариерата си.

В битка за място на финала Андреева ще се изправи срещу победителката от двубоя между световната номер 1 Арина Сабаленка и Хейли Баптист, които ще играят по-късно днес.