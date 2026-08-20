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Митничари откриха злато за близо 90 хил. евро, скрито в чанта и джобове на дрехи

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митничари откриха злато близо хил евро скрито чанта джобове дрехи
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Митническите служители на задържаха над 600 грама контрабандни златни изделия при проверка на влизащ в страната лек автомобил на ГКПП “Малко Търново”. Това съобщиха от Агенция "Митници".

Автомобилът с чужда регистрация пристига на 16.08.2026 г. по маршрут от Турция за Германия. Водачът - немски гражданин от турски произход, е пътувал заедно със семейството си. В зоната за митнически контрол той и пътниците са обявили, че нямат нищо за деклариране. При извършената митническа проверка, инспекторите откриват в личната чанта на водача и в джобове на дрехите му общо 4 опаковани кутии, съдържащи бижутерийни изделия от бял и жълт метал – гривни, пръстени, обеци, медальони, синджири.

Извършената експертиза от вещо лице е установила, че изделията с общо тегло 603.55 грама са изработени от злато и са на стойност 88 345.50 евро.

Контрабандните златни изделия са иззети и по случая е образувано досъдебно производство, което се провежда от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура - Бургас.

Близо 1 кг контрабандни златни изделия са задържани от митническите служители на МП Малко Търново в рамките само на последните 30 дни. При предходните два случая бяха открити златни накити във фабрична кухина в таблото на автобус с пътници от Турция за Румъния, управляван от турски гражданин, както и в чанта с лични вещи на пътник в лек автомобил – румънски гражданин.

#укрито злато #контрабанда #малко търново #агенция "Митници"

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