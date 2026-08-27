Митничари във Варна задържаха 5500 контрабандни и „маркови“ стоки в контейнер от Китай

5483 контрабандни и „маркови“ артикули откриха и задържаха служители от Териториалната дирекция на Митница Варна при проверка на контейнер с китайски стоки. Той е пристигнал по море, като според документите съдържа групажни стоки от Китай, внос за България. Контейнерът е отделен за щателна митническа проверка след извършен анализ на риска.

След отварянето инспекторите откриват 5333 недекларирани стоки за бита – тенджери, тигани, легла за домашни любимци, стелки за автомобили. Установени са и 150 декларирани калъфи за волани, но с изображения на защитена световноизвестна марка. Стоките са задържани и по случая ще бъде образувано административнонаказателно производство.

„Марковите“ 150 калъфи за волани също са иззети в изпълнение на европейския регламент за защита на правата върху интелектуалната собственост. От началото на юни досега варненските митничари са задържали 77 301 контрабандни артикула и 4521 метра плат. Иззети са и други общо 82 355 стоки с обозначения на световни марки - за нарушени права върху интелектуалната собственост - текстилни изделия, облекла, обувки, стоки за бита, детски играчки и аксесоари. Те са открити в пратки със стоки от Китай и Турция при митническите проверки.

Снимки: ТД Митница Варна