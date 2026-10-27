Митничари задържаха над 2,1 млн. заготовки за цигарени кутии и материали за производство на цигари край Монтана

Голямо количество заготовки за цигарени кутии и стекове, други материали за производство на цигари и резервни части за опаковъчни машини задържаха митнически служители при „роуд стоп“ контрол в района на главен път Е79 Монтана – Видин.

На 24.10.2026 г., преди обед, мобилен екип на отдел „Митническо разузнаване и разследване“, сектор „Оперативен контрол“ на ТД Митница Русе спира за проверка пътен състав влекач с хладилно полуремарке, пътуващо според международната товарителница от България за Германия.

Товарният автомобил е отклонен за щателна митническа проверка, в хода на която в товарното помещение са открити 2,123 млн. картонени опаковки за кутии и стекове за цигари. Освен тях митническите инспектори установили и хартиени ролки, филтърна хартия и фолио на ролки, както и части и елементи за опаковъчни машини на цигари като абразивни заточващи дискове, ножове и ремъчни предавки, нагреватели за топлинно лепене на прозрачен целофан, металдържачи, захвати и водещи елементи за опаковъчен цигарен автомат.

Пратката е задържана поради съмнение, че се нарушават права на регистрирана търговска марка.