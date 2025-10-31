МИТОВЕ И ИСТИНА

През последните месеци социалните мрежи се напълниха с тревожни постове:

„Хлябът вече се прави с брашно от буболечки!“

„В Европа ни карат да ядем щурци без да знаем!“

Звучи стряскащо, но и този път истината е по-различна от слуховете.

Да, Европейската комисия действително разреши употребата на прах от щурци и други насекоми като добавка към храни – но само при ясно етикетиране и само за определени продукти, например протеинови барове, бисквити или специални брашна за спортисти.

Това не означава, че обикновеното брашно или хляб в магазина изведнъж са „пълни с буболечки“.

В България и повечето европейски страни всички подобни продукти трябва задължително да имат етикет, на който ясно пише, че съдържат „прах от домашен щурец“ или „прах от ларви на брашнен червей“.

Ако такъв надпис липсва – значи продуктът не съдържа насекоми.

Факт е, че тези съставки се използват само в нишови храни за хора, които търсят алтернативни източници на протеин.

Обикновеният хляб, брашно или паста, които купуваме всеки ден, нямат нищо общо с това.