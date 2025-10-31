БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
Чете се за: 02:50 мин.
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

МИТОВЕ И ИСТИНА

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Деца
Запази

Истината зад мита за „насекомите в брашното“

МИТОВЕ И ИСТИНА
Слушай новината

През последните месеци социалните мрежи се напълниха с тревожни постове:
„Хлябът вече се прави с брашно от буболечки!“
„В Европа ни карат да ядем щурци без да знаем!“
Звучи стряскащо, но и този път истината е по-различна от слуховете.

Да, Европейската комисия действително разреши употребата на прах от щурци и други насекоми като добавка към храни – но само при ясно етикетиране и само за определени продукти, например протеинови барове, бисквити или специални брашна за спортисти.
Това не означава, че обикновеното брашно или хляб в магазина изведнъж са „пълни с буболечки“.

В България и повечето европейски страни всички подобни продукти трябва задължително да имат етикет, на който ясно пише, че съдържат „прах от домашен щурец“ или „прах от ларви на брашнен червей“.
Ако такъв надпис липсва – значи продуктът не съдържа насекоми.

Факт е, че тези съставки се използват само в нишови храни за хора, които търсят алтернативни източници на протеин.
Обикновеният хляб, брашно или паста, които купуваме всеки ден, нямат нищо общо с това.

Последвайте ни

ТОП 24

Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този, който се представя
1
Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този,...
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на обвиненията
2
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на...
Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев
3
Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
4
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Над 5000 лв. заплата за шофьор на тир, но недостигат кадри - каква е причината?
5
Над 5000 лв. заплата за шофьор на тир, но недостигат кадри - каква...
Официално: Срещата между Тръмп и Путин е отменена?
6
Официално: Срещата между Тръмп и Путин е отменена?

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Напусна ни Иван Тенев
2
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
3
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
4
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
5
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Знаете ли че?

МИТОВЕ И ИСТИНА
МИТОВЕ И ИСТИНА
МИТОВЕ И ИСТИНИ МИТОВЕ И ИСТИНИ
Чете се за: 01:02 мин.
МИТОВЕ И ИСТИНИ МИТОВЕ И ИСТИНИ
Чете се за: 01:30 мин.
МИТОВЕ И ИСТИНИ МИТОВЕ И ИСТИНИ
Чете се за: 01:37 мин.
МИТОВЕ И ИСТИНИ МИТОВЕ И ИСТИНИ
Чете се за: 02:07 мин.
МИТОВЕ И ИСТИНА МИТОВЕ И ИСТИНА
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Ограничаваме износа на нефтопродукти, за да не се стигне до спекула на цените (ОБЗОР)
Ограничаваме износа на нефтопродукти, за да не се стигне до спекула...
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Кога ще пуснат парното в София? Кога ще пуснат парното в София?
Чете се за: 03:30 мин.
Регионални
Бюджет 2026 разпали страстите в парламента (ОБЗОР) Бюджет 2026 разпали страстите в парламента (ОБЗОР)
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Благомир Коцев поиска делото срещу него да бъде прекратено, материалите по разследването му бяха предявени Благомир Коцев поиска делото срещу него да бъде прекратено, материалите по разследването му бяха предявени
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Ще поскъпнат ли жилищата след влизането в еврозоната?
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
България ще участва отново на "Евровизия"
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
България и еврото: Опасения и разяснения преди влизането в еврозоната
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
В навечерието на трагичната годишнина: Как една година на протести...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ