МИТОВЕ И ИСТИНИ

Публикации в социалните мрежи твърдят, че цифровото евро идва с цел дигитално робство.

Какво е всъщност цифровото евро?

Според Европейската централна банка (ЕЦБ), цифровото евро ще е просто електронна версия на парите в брой – нещо като дигитална форма на евромонетите и банкнотите, които вече познаваме.

То няма да замени кеша, а просто ще е още един начин да плащаме, особено в онлайн свят.



Какво НЕ е вярно:

Не, държавата няма да може да ти блокира парите.

Не, няма да има ограничения как и за какво харчиш.

Не, никой няма да те „следи“.

Не, няма „цифрово робство“ или „знак на звяра“

ЕЦБ е категорична: цифровото евро няма да е програмируемо – тоест няма как някой „отгоре“ да решава какво можеш и какво не можеш да купуваш.

При офлайн плащания (например от телефон на телефон) информацията ще е известна само на теб и човека, на когото плащаш.

Нито банката, нито държавата ще виждат детайли за покупките ти.

Истината:

Цифровото евро = просто дигитална версия на еврото.

То няма да бъде задължително.

Няма да ти ограничават покупките.

Ще защитава личните данни.

И няма да замени кеша (ако искаш – пак ще можеш да плащаш в брой ).



Извод:Твърдението е лъжливо.