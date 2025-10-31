МИТОВЕ И ИСТИНИ

ЦИФРОВОТО ЕВРО И ДИГИТАЛНОТО РОБСТВО
Публикации в социалните мрежи твърдят, че цифровото евро идва с цел дигитално робство.
Какво е всъщност цифровото евро?
Според Европейската централна банка (ЕЦБ), цифровото евро ще е просто електронна версия на парите в брой – нещо като дигитална форма на евромонетите и банкнотите, които вече познаваме.
То няма да замени кеша, а просто ще е още един начин да плащаме, особено в онлайн свят.
Какво НЕ е вярно:
Не, държавата няма да може да ти блокира парите.
Не, няма да има ограничения как и за какво харчиш.
Не, никой няма да те „следи“.
Не, няма „цифрово робство“ или „знак на звяра“
ЕЦБ е категорична: цифровото евро няма да е програмируемо – тоест няма как някой „отгоре“ да решава какво можеш и какво не можеш да купуваш.
При офлайн плащания (например от телефон на телефон) информацията ще е известна само на теб и човека, на когото плащаш.
Нито банката, нито държавата ще виждат детайли за покупките ти.
Истината:
Цифровото евро = просто дигитална версия на еврото.
То няма да бъде задължително.
Няма да ти ограничават покупките.
Ще защитава личните данни.
И няма да замени кеша (ако искаш – пак ще можеш да плащаш в брой ).
Извод:Твърдението е лъжливо.