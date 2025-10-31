МИТОВЕ И ИСТИНИ

Да, факт е — Земята е минала през ледникови епохи, после е ставало топло, после пак студено. Имало е алигатори дори в Шпицберген (което си е на Северния полюс почти ). Климатът винаги се е движил в цикли — това е част от природата.

Но! Това, че климатът се е променял естествено преди, не значи, че сегашното затопляне е просто част от цикъла.

ИСТИНАТА :

Днес учените са категорични: човекът има пръст в това, което се случва.

Ако само природните фактори действаха – примерно колебанията в Слънцето, орбитата на Земята или вулканите – сега щеше дори да захлажда.

Обаче реалността е друга – температурите скачат, защото хората изпускат в атмосферата куп парникови газове (главно CO₂).

В миналото CO₂ пак е играл огромна роля за климата – и учените го виждат ясно в геоложките данни. Просто сега количеството на този газ расте заради нас – от коли, фабрики, изсичане на гори и какво ли още не.

Така че, да – климатът винаги се е менил, но този път виновникът е човекът. И колкото по-бързо го осъзнаем, толкова по-голям шанс имаме да спасим бъдещето си.





