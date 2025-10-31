БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
Чете се за: 02:50 мин.
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

МИТОВЕ И ИСТИНИ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Деца
Запази

КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

повече въглероден диоксид атмосферата доклад службата климатичните промени
Слушай новината

Да, факт е — Земята е минала през ледникови епохи, после е ставало топло, после пак студено. Имало е алигатори дори в Шпицберген (което си е на Северния полюс почти ). Климатът винаги се е движил в цикли — това е част от природата.

Но! Това, че климатът се е променял естествено преди, не значи, че сегашното затопляне е просто част от цикъла.

ИСТИНАТА :

Днес учените са категорични: човекът има пръст в това, което се случва.

Ако само природните фактори действаха – примерно колебанията в Слънцето, орбитата на Земята или вулканите – сега щеше дори да захлажда.
Обаче реалността е друга – температурите скачат, защото хората изпускат в атмосферата куп парникови газове (главно CO₂).

В миналото CO₂ пак е играл огромна роля за климата – и учените го виждат ясно в геоложките данни. Просто сега количеството на този газ расте заради нас – от коли, фабрики, изсичане на гори и какво ли още не.

Така че, да – климатът винаги се е менил, но този път виновникът е човекът. И колкото по-бързо го осъзнаем, толкова по-голям шанс имаме да спасим бъдещето си.



Последвайте ни

ТОП 24

Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този, който се представя
1
Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този,...
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на обвиненията
2
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на...
Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев
3
Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
4
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Над 5000 лв. заплата за шофьор на тир, но недостигат кадри - каква е причината?
5
Над 5000 лв. заплата за шофьор на тир, но недостигат кадри - каква...
Официално: Срещата между Тръмп и Путин е отменена?
6
Официално: Срещата между Тръмп и Путин е отменена?

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Напусна ни Иван Тенев
2
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
3
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
4
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
5
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Знаете ли че?

МИТОВЕ И ИСТИНА
МИТОВЕ И ИСТИНА
МИТОВЕ И ИСТИНА МИТОВЕ И ИСТИНА
Чете се за: 01:30 мин.
МИТОВЕ И ИСТИНИ МИТОВЕ И ИСТИНИ
Чете се за: 01:02 мин.
МИТОВЕ И ИСТИНИ МИТОВЕ И ИСТИНИ
Чете се за: 01:37 мин.
МИТОВЕ И ИСТИНИ МИТОВЕ И ИСТИНИ
Чете се за: 02:07 мин.
МИТОВЕ И ИСТИНА МИТОВЕ И ИСТИНА
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Ограничаваме износа на нефтопродукти, за да не се стигне до спекула на цените (ОБЗОР)
Ограничаваме износа на нефтопродукти, за да не се стигне до спекула...
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Кога ще пуснат парното в София? Кога ще пуснат парното в София?
Чете се за: 03:30 мин.
Регионални
Бюджет 2026 разпали страстите в парламента (ОБЗОР) Бюджет 2026 разпали страстите в парламента (ОБЗОР)
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Благомир Коцев поиска делото срещу него да бъде прекратено, материалите по разследването му бяха предявени Благомир Коцев поиска делото срещу него да бъде прекратено, материалите по разследването му бяха предявени
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Ще поскъпнат ли жилищата след влизането в еврозоната?
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
България ще участва отново на "Евровизия"
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
България и еврото: Опасения и разяснения преди влизането в еврозоната
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
В навечерието на трагичната годишнина: Как една година на протести...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ