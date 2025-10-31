МИТОВЕ И ИСТИНИ

Да, Слънцето наистина влияе на климата ни — то все пак е гигантска топка огън, която ни държи живи

През последните 35 години учените виждат нещо интересно — Слънцето всъщност е малко по-„спокойно“, тоест излъчва по-малко енергия.

И въпреки това температурите на Земята продължават да се качват нагоре.

Ако Слънцето беше виновно, щяхме да виждаме обратното – когато то „охлажда“, и Земята да изстива. Но не. Планетата се загрява като печка, докато слънчевата активност намалява.

Това е супер ясен знак, че не звездата е виновна, а ние хората – с парниковите газове, изгарянето на горива и всички тези емисии, които задушават атмосферата.



Истината:

Глобалното затопляне не идва от Слънцето. Идва от нас. И колкото по-бързо спрем да се оправдаваме с космоса, толкова по-добре за планетата.