МИТОВЕ И ИСТИНА

Клипът, който всички гледат – истинската Ариана Гранде ли е или дийпфейк? Как да разпознаваме фалшивите видеа?

списание билборд избра певицата ариана гранде жена годината
Слушай новината

През последната месеци социалните мрежи бяха залети от клипове, които изглеждат напълно истински — известни личности пеят, говорят или правят нещо, което всъщност никога не се е случвало.
Най-коментираният пример е с певицата Ариана Гранде. В TikTok се появиха видеа, в които тя „пее“ нова песен и изглежда така, сякаш е заснела официален клип. Фенове по целия свят споделяха и коментираха кадрите, докато не се разбра, че видеото е изцяло фалшиво, създадено от изкуствен интелект.

Как работи измамата?
Дийпфейковете се създават чрез програми, които анализират реални кадри и ги „налепят“ върху друго лице.
Резултатът е впечатляващ – човек може да изглежда и звучи напълно като някой друг.
Но зад ефекта се крие риск: тези видеа могат да заблуждават, манипулират и дори да унищожават репутации.

Много от фалшивите клипове се разпространяват в TikTok, Instagram и YouTube, където потребителите ги споделят, без да проверяват източника. Някои използват гласови имитации, които звучат напълно реалистично – и точно затова подвеждат дори внимателни зрители.

Как да разпознаеш дийпфейк?
Експертите съветват: видеото вече не е доказателство. Ето няколко лесни начина да разбереш дали гледаш измама:

Провери профила, който е публикувал видеото – официален ли е?
Потърси новината и в други медии, а не само в TikTok.
Виж дали устните съвпадат с думите.
Обърни внимание на кожата и осветлението – често изглеждат нереално гладки.
Ако клипът звучи прекалено сензационно, вероятно не е истински.

Защо е важно?
Фалшивите видеа не са просто забавни монтажи. Те могат да бъдат използвани, за да заблудят хора, да създадат скандали или да подведат общественото мнение.

