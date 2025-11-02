МИТОВЕ И ИСТИНА

Твърдението, че изкуственият интелект ще остави милиони хора без работа, звучи тревожно и се повтаря често в медии и социални мрежи. Развитието на технологите породи опасения, че машините ще заменят хората не само във фабрики, но и в офиси, редакции и класни стаи. Но данните и експертните оценки показват, че истината е по-сложна.

Изкуственият интелект действително автоматизира част от човешките дейности – например обработка на информация, рутинни сметки или технически операции. В някои отрасли това ще намали нуждата от определени позиции. Но в същото време ще се открият нови възможности и професии, които изискват човешка креативност, преценка и умения за работа с технологии.

Според доклада на Световния икономически форум „The Future of Jobs Report 2023“ до 2030 година около 85 милиона работни места ще бъдат автоматизирани, но ще се появят близо 97 милиона нови в сфери като дигитални услуги, изкуствен интелект, образование, анализ на данни и киберсигурност. Това означава, че броят на заетите няма да намалее, а ще се промени профилът на работата.

Изследвания на McKinsey Global Institute потвърждават тази тенденция – най-застрашени са професии с повтарящи се задачи, докато расте нуждата от специалисти, които могат да мислят критично, да създават съдържание, да управляват технологии и да разбират хората.

В медиите например AI помага за бърза обработка на информация, но журналистите остават тези, които подбират, проверяват и разказват историите. В медицината изкуственият интелект предлага диагнози, но лекарят взема решението. В образованието технологиите персонализират уроците, но учителят остава човекът, който вдъхновява и насочва.

Изводът е ясен: изкуственият интелект няма да унищожи човешката работа, а ще я промени. Хората, които се адаптират, ще продължат да бъдат нужни. Истинският риск идва не от машините, а от липсата на готовност – от това дали образованието и обществото ще подготвят хората за новите умения, които ще бъдат търсени.

Оценка: Полуистина.

AI може да замести част от рутинните дейности, но създава и нови професии. Промяната е неизбежна, но тя отваря повече възможности, отколкото заплахи.