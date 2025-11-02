МИТОВЕ И ИСТИНА

Това е едно от най-често споделяните твърдения за меда в интернет. От години то се появява под формата на „здравословни съвети“, а през последните месеци отново се разпространява в различни Facebook групи и видеа, които предупреждават хората да не добавят мед към горещ чай или мляко, защото „ставал отровен“. Но има ли истина в това?

Научните данни показват, че медът не става токсичен при допир с гореща вода. Когато температурата се повиши над 40–45 градуса, част от полезните вещества в меда – ензими, витамини и антиоксиданти – се разрушават, което намалява неговата хранителна стойност. Това обаче не означава, че медът става вреден или опасен за здравето.

При по-продължително нагряване или излагане на много висока температура (над 140 градуса) в меда може да се образува съединение, наречено хидроксиметилфурфурал (HMF). То е естествен страничен продукт от разпадането на захарите и се среща и в много други храни – като карамел, хляб и плодови сиропи. Количествата HMF, които се образуват при нормална употреба на мед (например в топъл чай), са минимални и безопасни за човешкия организъм. Съвременната наука не открива доказателства за вредни реакции при разтваряне на меда в горещи напитки.

Ако целта е да се запазят максимално полезните вещества, специалистите препоръчват медът да се добавя след като напитката леко изстине – под 40 градуса. Така се запазват неговите естествени ензими и вкус. За готвене и печива обаче няма проблем да се използва мед, тъй като при тези процеси той просто служи като подсладител, а не като лечебен продукт.

Извод:

Медът не става токсичен, когато се добави в гореща вода или чай. Нагряването само намалява част от неговите полезни свойства, но не го прави опасен за здравето. Митът за „отровния мед“ няма научна основа, макар и да се споделя упорито онлайн.



