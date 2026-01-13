БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Младежи поръчали фалшиви банкноти от интернет – опитали да ги пласират

от БНТ
Общата им стойност е 40 000 лева

Младежи поръчали фалшиви банкноти от интернет – опитали да ги пласират
Трима души са арестувани за придобиване и разпространение на повече от 400 фалшиви банкноти - левове и евро, на обща стойност 40 000 лева.

Касае се за банкноти, които са отпечатани на обикновена хартия на мастиленоструен принтер и изглеждат визуално много добре. Хартията е обикновена, няма шумолене и защита.

Става дума за 550 парични знаци в левове и евро с общ номинал от над 50 хиляди лева.

Трима мъже на 18, 20 и 27 години са подведени под наказателна отговорност и към момента са с мярка за неотклонение задържане под стража. За извършеното престъпление законът предвижда от 2 до 8 години лишаване от свобода.

Образувани са три досъдебни производства, като най-голямото от тях е за над 400 неистински банкноти в лева и евро. От прокуратурата съобщиха, че фалшивите парични знаци са с лошо качество, на обикновена хартия, като мъжете са се опитвали да ги пуснат в обращение в търговската мрежа във Ветово.

Единият от задържаните е от разградското село Ясеновец. От прокуратурата предупреждават гражданите, че самото държане на фалшиви банкноти е престъпление и призовават при най-малкото съмнение да сигнализират на телефон 112. Няма данни задържаните сами да са изготвили фалшивите банкноти.

Търси се съдействието и на партньорски служби от друга европейска държава за установяване на съпричастността на още едно лице.

