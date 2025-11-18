БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Младежите на България отстъпиха пред Шотландия в европейска квалификация

от БНТ
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Най-чистият шанс за България дойде в добавеното време, когато Златев намери Рупанов, но ударът му с глава излезе в аут.

Младежки национален отбор на България по футбол U21
Снимка: БТА
Младежкият национален отбор на България до 21 години загуби с 0:1 като гост на Шотландия в европейска квалификация от група „В“. Единственият гол падна в 36-ата минута, когато Адедире Мебуде реализира дузпа.

За нашия тим това бе второ поражение в пет мача, като с 7 точки българите се смъкват до четвърто място. Шотландия събра 10 точки, а след равенството 0:0 между Чехия и Португалия португалците остават начело с 13.

Въпреки доброто начало, отборът на Тодор Янчев не успя да поддържа темпото и рядко притесняваше домакинския вратар. Едва в края резервата Николай Златев внесе свежест и създаде няколко по-опасни ситуации.

България пропусна две добри възможности в първите минути чрез Никола Илиев и Кристиян Балов, след което инициативата постепенно премина към шотландците. Те получиха спорна дузпа след сблъсък при корнер и Мебуде откри резултата.

През второто полувреме домакините бяха по-близо до втори гол, но Андреев и защитата спасиха положенията. Най-чистият шанс за България дойде в добавеното време, когато Златев намери Рупанов, но ударът му с глава излезе в аут.

