Младежки национал преподписа със Спартак Варна

Младежкият национал на България Цветослав Маринов подписа нов договор със Спартак Варна. Полузащитникът зарадва феновете на „соколите“ в навечерието на домакинството срещу ЦСКА от 17-ия кръг в Първа лига. Двубоят е на 29 ноември, събота, от 17:30 часа.
„В навечерието на мача с ЦСКА София имаме чудесни новини.
Спартак Варна и младежкия национал Цветослав Маринов подписаха нов договор, който ще задържи футболиста в клуба до края на сезон 2027/2028.
Продължаваме съвместния си път с обща цел – устойчиво надграждане и нови спортни успехи в синьо-бяло.
Успех, Цветослав! Само Спартак!“, написаха от Спартак Варна в своя профил в социалните мрежи.