БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Млечният път е обграден от огромен слой тъмна материя

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:55 мин.
Още
Запази
галактиката млечен път обградена огромен слой тъмна материя показва изследване
Слушай новината

Учени от Университета на Грьонинген, Нидерландия, съвместно с колеги от Германия, Франция и Швеция, са установили, че нашата галактика Млечен път е обградена от огромен слой тъмна материя.

Резултатите от ново изследване показват, че по-голямата част от материята - включително тъмната, извън т.нар. Местна група галактики не е организирана хаотично, а под формата на гигантска плоска структура. Местната група включва Млечния път, Андромеда и няколко десетки по-малки галактики.

Преди почти век астрономът Едуин Хъбъл открива, че на практика всички галактики се отдалечават от Млечния път, подчинявайки се на закона на Хъбъл-Льометр. Това е важно доказателство за разширяването на Вселената и за Големия взрив. Дори по времето на Хъбъл обаче е ясно, че има изключения. Например съседната ни галактика Андромеда се движи към нас със скорост от около 100 километра в секунда.

От половин век за учените остава загадка защо почти всички големи съседни галактики, с изключение на Андромеда, избягват гравитационното влияние на Местната група, въпреки огромната й маса.

Екипът, ръководен от Евуд Вемпе и професор Амина Хелми, е открил, че това може да се обясни със специфичното разпределение на масата в най-близкото космическо обкръжение. Направените от учените компютърни симулации са показали, че материята около Местната група - включително невидимата тъмна материя, е организирана в плоска структура, която се простира на десетки милиони светлинни години. Над и под тази равнина се намират обширни празнини, практически лишени от галактики.

Това решение, намерено от компютъра, възпроизвежда добре разпределението и скоростите на наблюдаваните галактики около нас.

Компютърният модел започва с условията в ранната Вселена, възстановени въз основа на данни за реликтовото излъчване. С помощта на мощен компютър моделът "еволюира", за да възпроизведе съвременните характеристики на Местната група с масата, местоположението и скоростта на Млечния път, Андромеда и 31 галактики, разположени непосредствено извън пределите й. Това е довело да симулации, които могат да се считат за "виртуални двойници" на нашата космическа среда.

Подобни симулации възпроизвеждат добре наблюдаваните скорости на околните галактики, които се отдалечават от нас и следват закона на Хъбъл-Льометр, въпреки голямата маса на Местната група.

Според учените има две причини, поради които локално има толкова малко отклонения от този закон. За близките галактики в равнината, на гравитационното привличане на Местната група противодейства масата, която се намира по-далече в същата плоскост. А местата, където би се очаквало материята да се движи към нас (в празнините), всъщност са "невидими", защото просто няма галактики.

Според Вемпе това е първото изследване, което позволява да се възстанови разпределението и динамиката на тъмната материя в околностите на Млечния път и Андромеда. "Успяхме да получим модел, който едновременно съответства на съвременната космология и на реалната динамика на нашата локална космическа среда", казва изследователят.

#тъмна материя #Млечния път #Космос

Последвайте ни

ТОП 24

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения
2
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни...
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
3
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство
4
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на...
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
5
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
Консултациите за служебен премиер продължават
6
Консултациите за служебен премиер продължават

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
2
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Наука и технологии

Учени откриха кандидат за екзопланета, подобна на Земята
Учени откриха кандидат за екзопланета, подобна на Земята
Учени обясняват необичайните магнитни полета на Уран и Нептун Учени обясняват необичайните магнитни полета на Уран и Нептун
Чете се за: 03:27 мин.
Нова карта на вселената предлага улики за разбирането на тъмната материя Нова карта на вселената предлага улики за разбирането на тъмната материя
Чете се за: 03:07 мин.
Колко време има човечеството според "Часовника на Страшния съд" Колко време има човечеството според "Часовника на Страшния съд"
Чете се за: 00:52 мин.
Нови открития за юпитеровата луна Европа и перспективите за извънземен живот в океана ѝ Нови открития за юпитеровата луна Европа и перспективите за извънземен живот в океана ѝ
Чете се за: 04:22 мин.
Български астрономи изследваха звезда с магнитно поле, което е трилиони пъти по-силно от Слънцето Български астрономи изследваха звезда с магнитно поле, което е трилиони пъти по-силно от Слънцето
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Абсурдно: Три месеца човек с увреждане не може да подмени протезата си заради отказ от Здравната каса
Абсурдно: Три месеца човек с увреждане не може да подмени протезата...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Изкривена реалност: Все по-честно стари снимки и клипове се представят за актуални Изкривена реалност: Все по-честно стари снимки и клипове се представят за актуални
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Атанас Зафиров няма да участва в листите за предстоящия вот
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
Чете се за: 04:00 мин.
Регионални
АПИ отговори имало ли е "черен лед" на пътя край Телиш...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
ЕС включи Иранската революционна гвардия в списъка си в...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ