БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Млечният път е обграден от огромен слой тъмна материя

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Запази
галактиката млечен път обградена огромен слой тъмна материя показва изследване
Слушай новината

Учени са установили, че нашата галактика Млечният път е заобиколена от огромен слой тъмна материя – невидима форма на материя, която не може да се види директно, но влияе на Вселената чрез гравитацията си.

Според изследването тъмната материя около Млечния път и съседната галактика Андромеда не е разпръсната случайно, а образува гигантска плоска структура, която се простира на милиони светлинни години.

Откритието е направено с помощта на компютърни симулации, които показват как галактиките и околното пространство са се развивали с течение на времето. Така учените успяват да „видят“ невидимото.

Това помага да се обясни как се движат галактиките, защо са подредени по определен начин и как тъмната материя оформя структурата на Вселената.

Последвайте ни

ТОП 24

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство
2
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на...
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
3
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
4
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
Какво време ни очаква през февруари?
5
Какво време ни очаква през февруари?
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане служебен премиер
6
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане служебен...

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
6
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката

Още от: Деца

Студено и снежно време през уикенда и в началото на седмицата
Студено и снежно време през уикенда и в началото на седмицата
Лудогорец победи Ница и продължава напред в Лига Европа Лудогорец победи Ница и продължава напред в Лига Европа
Чете се за: 00:42 мин.
Безплатно онлайн събитие представя възможностите на Space Camp Türkiye за деца от България Безплатно онлайн събитие представя възможностите на Space Camp Türkiye за деца от България
Чете се за: 01:20 мин.
Очилата на Макрон в Давос доведоха до срив на сайта на производителя им Очилата на Макрон в Давос доведоха до срив на сайта на производителя им
Чете се за: 01:27 мин.
Александра Фейгин се подготвя за Олимпийските игри при екстремни условия Александра Фейгин се подготвя за Олимпийските игри при екстремни условия
Чете се за: 00:22 мин.
Алберт Попов финишира на 18-то място в Шладминг Алберт Попов финишира на 18-то място в Шладминг
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Никола Минчев: Влизането на Румен Радев в парламентарната политика е сериозно предизвикателство Никола Минчев: Влизането на Румен Радев в парламентарната политика е сериозно предизвикателство
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Съдът в Плевен ще гледа мярката на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа край Телиш Съдът в Плевен ще гледа мярката на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа край Телиш
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Лекари от Бургас спасиха дете, предозирало лекарство за епилепсия, купено без рецепта Лекари от Бургас спасиха дете, предозирало лекарство за епилепсия, купено без рецепта
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Блокадата продължава: Границата със Северна Македония е отворена...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Удар срещу трафика на хора: Как е действала разбитата от ГДБОП...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Премиера на документалния филм "Мелания"
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Проливни валежи и опасност от наводнения в петък
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ