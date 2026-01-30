Млечният път е обграден от огромен слой тъмна материя

Учени са установили, че нашата галактика Млечният път е заобиколена от огромен слой тъмна материя – невидима форма на материя, която не може да се види директно, но влияе на Вселената чрез гравитацията си.

Според изследването тъмната материя около Млечния път и съседната галактика Андромеда не е разпръсната случайно, а образува гигантска плоска структура, която се простира на милиони светлинни години.

Откритието е направено с помощта на компютърни симулации, които показват как галактиките и околното пространство са се развивали с течение на времето. Така учените успяват да „видят“ невидимото.

Това помага да се обясни как се движат галактиките, защо са подредени по определен начин и как тъмната материя оформя структурата на Вселената.