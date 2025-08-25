Мними полицай и служител на енергото измамиха с 15 500 лева жена в Хасково

Възрастна жена от Хасково е поредната жертва на телефонни измамници, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Тя е подала сигнал в полицията около 2.00 ч. тази нощ. Жената, която е на 82 години, съобщила на служителите на реда, че в късния следобед на неделния ден е била измамена.

Според разказа ѝ около 17.00 ч. е получила телефонно обаждане, в което мъжки глас се представил за служител на енергото и ѝ казал да отвори входната врата на блока, в който живее, под претекст, че ще се извършват ремонтни дейности. Докато изпълнявала поисканото, последвало второ обаждане по стационарния ѝ телефон. Според разказа на жената в него ѝ били отправени заплахи с ултиматум да подготви 60 000 лева.

При трето обаждане, около 18.00 ч., мъж се представил за полицай, след което последвали наставления от негова страна да даде парите. Той обяснил, на жената, че с тази примамка, тя ще помогне измамниците да бъдат заловени.

Малко по-късно жената предала наличните си 15 500 лв. на двама мъже на входа на апартамента си. От полицията съобщиха, че работата по образуваното досъдебно производство продължава.