БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Втори бус с 24 мигранти заловиха гранични полицаи от Царево
Чете се за: 02:00 мин.
Президентът Румен Радев: Категорично не приемам...
Чете се за: 03:22 мин.
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мними полицай и служител на енергото измамиха с 15 500 лева жена в Хасково

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази
мними полицай служител енергото измамиха 500 лева жена хасково
Слушай новината

Възрастна жена от Хасково е поредната жертва на телефонни измамници, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Тя е подала сигнал в полицията около 2.00 ч. тази нощ. Жената, която е на 82 години, съобщила на служителите на реда, че в късния следобед на неделния ден е била измамена.

Според разказа ѝ около 17.00 ч. е получила телефонно обаждане, в което мъжки глас се представил за служител на енергото и ѝ казал да отвори входната врата на блока, в който живее, под претекст, че ще се извършват ремонтни дейности. Докато изпълнявала поисканото, последвало второ обаждане по стационарния ѝ телефон. Според разказа на жената в него ѝ били отправени заплахи с ултиматум да подготви 60 000 лева.

При трето обаждане, около 18.00 ч., мъж се представил за полицай, след което последвали наставления от негова страна да даде парите. Той обяснил, на жената, че с тази примамка, тя ще помогне измамниците да бъдат заловени.

Малко по-късно жената предала наличните си 15 500 лв. на двама мъже на входа на апартамента си. От полицията съобщиха, че работата по образуваното досъдебно производство продължава.

#полицията в Хасково #ало измамници #телефонни измамници

Последвайте ни

ТОП 24

Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
1
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Локализиран е пожарът в квартал "Кръстова вада" в София
4
Локализиран е пожарът в квартал "Кръстова вада" в София
В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти повече територии в Югозапада
5
В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти...
Пожар унищожи кравеферма край Казанлък
6
Пожар унищожи кравеферма край Казанлък

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
4
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
6
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...

Още от: Регионални

Млада жена почина след раждане в болница в Русе
Млада жена почина след раждане в болница в Русе
Потребителската кошница остава 97 лв. - цените на храните се стабилизират Потребителската кошница остава 97 лв. - цените на храните се стабилизират
Чете се за: 01:37 мин.
Мечка с малко мече е нападнала мъж от девинското село Лясково Мечка с малко мече е нападнала мъж от девинското село Лясково
Чете се за: 01:15 мин.
СОС даде единодушно зелена светлина на кмета Васил Терзиев за избор на банка СОС даде единодушно зелена светлина на кмета Васил Терзиев за избор на банка
Чете се за: 00:52 мин.
Премахват незаконно изградени къщи в квартал "Лозенец" в Стара Загора (СНИМКИ) Премахват незаконно изградени къщи в квартал "Лозенец" в Стара Загора (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
Детска игра с огън е причината за големия пожар край Сливен Детска игра с огън е причината за големия пожар край Сливен
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев: Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството
Президентът Румен Радев: Категорично не приемам внушенията, че...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е годна за пиене - "с кеф бих ги почерпил от тази вода" Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е годна за пиене - "с кеф бих ги почерпил от тази вода"
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Млада жена почина след раждане в болница в Русе Млада жена почина след раждане в болница в Русе
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Втори бус с 24 мигранти заловиха гранични полицаи от Царево Втори бус с 24 мигранти заловиха гранични полицаи от Царево
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Красимир Георгиев от АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е проформа
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Мними полицай и служител на енергото измамиха с 15 500 лева жена в...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Вербуване, саботаж и шпионаж: Украински тинейджъри в капана на...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
СОС даде единодушно зелена светлина на кмета Васил Терзиев за избор...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ