Модната индустрия срещу евтината китайска мода





Европейските модни федерации се оплакват, че ЕС бездейства срещу китайските онлайн гиганти като Shein и Temu, които заливат пазара с ултраевтини дрехи.

Проблемът: дрехите са супер евтини, но често с лошо качество и замърсяват околната среда.

Ефектът: хиляди работни места в Европа изчезват, а малки модни марки фалират.

Аргументът: „Когато купуваш тениска за 5 евро, губиш пари – след няколко пранета тя е за боклука“, казват експертите.

Решението: федерациите искат ЕС да сложи по-високи мита, да въведе строги проверки и да накара платформите да носят отговорност за продуктите, които продават.

Във Франция за 5 години са изчезнали около 50 000 работни места в модната индустрия, а магазини затварят един след друг.





