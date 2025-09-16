БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е...
Чете се за: 00:45 мин.
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 00:52 мин.
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Чете се за: 01:10 мин.

Модната индустрия срещу евтината китайска мода

Чете се за: 01:00 мин.
По света
Европейските модни федерации се оплакват, че ЕС бездейства срещу китайските онлайн гиганти като Shein и Temu, които заливат пазара с ултраевтини дрехи.

Проблемът: дрехите са супер евтини, но често с лошо качество и замърсяват околната среда.
Ефектът: хиляди работни места в Европа изчезват, а малки модни марки фалират.
Аргументът: „Когато купуваш тениска за 5 евро, губиш пари – след няколко пранета тя е за боклука“, казват експертите.
Решението: федерациите искат ЕС да сложи по-високи мита, да въведе строги проверки и да накара платформите да носят отговорност за продуктите, които продават.
Във Франция за 5 години са изчезнали около 50 000 работни места в модната индустрия, а магазини затварят един след друг.



От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с американско гориво
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Цветлин Йовчев: България също може да стане обект на провокация от страна на Русия - засега сме лесна мишена
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Звезди от света на моторните спортове участват в кампанията „На пътя няма рестарт"
Спортни новини 15.09.2025 г.
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Общество
У нас
По света
По света
Мерки срещу безводието: Какъв план начерта Националният борд по...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Задържаният на столичното летище мъж бил издирван от ливанските...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Панагюрското златно съкровище се завърна у дома (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
Галерия
Сметната палата дава болница "Лозенец" на прокурор
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
