Мохамед Салах поднови тренировки

Голямата звезда и капитан на националния отбор на Египет по футбол Салах поднови тренировки преди 1/16-финалния мач на африканците срещу Австралия от футболния Мондиал 2026, съобщи "Ройтерс". Двубоят е на 3 юли от 21:00 часа българско време в Арлингтън, Тексас (САЩ).

Нападателят, който се възстановява от разтежение на подколенното сухожилие, участва в част от заниманието на отбора, а надеждите, че той ще бъде напълно готов за двубоя в петък.

От футболната централа на страната публикуваха снимки от сесията на тима в Спокейн с надпис: "Кралят се завърна", на които се вижда усмихнатия и трениращ Салах.

34-годишният нападател почувства болки и беше заменен принудително в 57-ата минута при равенството срещу Иран в последния мач от група "G" на Мондиал 2026.

Египет се стреми да запише дебютна победа в историята си в елиминационен двубой на световното първенство, след като за първи път успя да преодолее груповата фаза.