БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Предложил 50 евро подкуп: Задържаха шофьор на камион с...
Чете се за: 01:12 мин.
Публикуваха първото класиране за приема в 8-и клас
Чете се за: 01:25 мин.
Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата
Чете се за: 01:00 мин.
Сърбия ни предаде Стоян Мавродиев
Чете се за: 02:05 мин.
Румен Радев: Мястото на България не е в "Коалицията...
Чете се за: 04:57 мин.
Милена Милотинова: Домакинството на „Евровизия...
Чете се за: 08:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

МОК получи жалба срещу Джани Инфантино за нарушаване на политическия неутралитет

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Правозащитната организация FairSquare обвинява президента на ФИФА в неправомерно политическо влияние и настоява за разследване заради отношенията му с Доналд Тръмп и случая с Фоларин Балогун

мок получи жалба джани инфантино нарушаване политическия неутралитет
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Президентът на ФИФА Джани Инфантино е обект на нова жалба, след като правозащитната организация FairSquare сезира Международния олимпийски комитет с твърдения, че е нарушил правилата за политически неутралитет, заложени в Олимпийската харта и етичния кодекс на МОК.

Според организацията Инфантино, който е член на МОК от 2020 година, многократно е смесвал спортното управление с политически интереси. Като основен пример е посочен случаят с американския национал Фоларин Балогун, чиято санкция беше отменена непосредствено преди осминафиналния двубой на САЩ срещу Белгия на световното първенство.

От FairSquare твърдят, че решението е било повлияно след телефонен разговор между президента на САЩ Доналд Тръмп и Джани Инфантино. От ФИФА отхвърлят подобни внушения и подчертават, че дисциплинарните ѝ комисии работят независимо.

Допълнителни въпроси поражда и информация на британския вестник The Times, според която председателят на дисциплинарната комисия Мохамад Ал Камали е взел еднолично решението за отмяна на наказанието – нещо, което не е характерно за досегашната практика на комисията. Световната футболна централа не е дала публично обяснение за мотивите зад промяната.

Жалбата до МОК включва пет предполагаеми нарушения на правилата за политически неутралитет, както и още две сериозни обвинения, сред които е и казусът с Балогун.

Това не е първият подобен сигнал срещу Инфантино. Още през декември FairSquare сезира етичната комисия на ФИФА, а впоследствие Норвежката футболна федерация и 50 членове на Европейския парламент също призоваха централата да разгледа случая. Засега няма информация дали МОК ще започне официално разследване.

#Световна футболна централа (ФИФА) #Мондиал 2026 #Джани Инфантино

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Започва проверка по случая със скачащите деца от 13-метров мост над Струма
1
Започва проверка по случая със скачащите деца от 13-метров мост над...
Сезонът по Северното Черноморие: В Кранево залагат на по-ниски цени, за да привлекат повече туристи
2
Сезонът по Северното Черноморие: В Кранево залагат на по-ниски...
Румен Радев: Мястото на България не е в "Коалицията на желаещите"
3
Румен Радев: Мястото на България не е в "Коалицията на...
Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата
4
Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата
Милена Милотинова: Домакинството на „Евровизия 2027“ е национална кауза, която ще рекламира България пред целия свят
5
Милена Милотинова: Домакинството на „Евровизия 2027“ е...
Гледайте Франция – Испания на 14 юли от 22:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте Франция – Испания на 14 юли от 22:00 ч. по БНТ 1 и...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
4
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе
5
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
6
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...

Още от: Мондиал 2026

Засилени мерки за сигурност в Атланта преди полуфинала Англия – Аржентина
Засилени мерки за сигурност в Атланта преди полуфинала Англия – Аржентина
Гледайте Англия – Аржентина на 15 юли от 22:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте Англия – Аржентина на 15 юли от 22:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:45 мин.
Гледайте двата полуфинала и грандиозния финал на ФИФА Световно първенство по футбол 2026 по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте двата полуфинала и грандиозния финал на ФИФА Световно първенство по футбол 2026 по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 02:50 мин.
Килиан Мбапе е напълно здрав и на разположение за мача с Испания Килиан Мбапе е напълно здрав и на разположение за мача с Испания
Чете се за: 00:52 мин.
Гледайте Франция – Испания на 14 юли от 22:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте Франция – Испания на 14 юли от 22:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
5420
Чете се за: 00:27 мин.
Кристофер Алесунд: Много се радвам за успехите на Норвегия Кристофер Алесунд: Много се радвам за успехите на Норвегия
Чете се за: 03:37 мин.

Водещи новини

Предложил 50 евро подкуп: Задържаха шофьор на камион с 1,3 промила алкохол
Предложил 50 евро подкуп: Задържаха шофьор на камион с 1,3 промила...
Чете се за: 01:12 мин.
Сигурност и правосъдие
Премиерът Радев за войната в Украйна: Решението на конфликта не е в неговото удължаване, а в силна дипломатическа мисия Премиерът Радев за войната в Украйна: Решението на конфликта не е в неговото удължаване, а в силна дипломатическа мисия
Чете се за: 04:37 мин.
По света
25 световни лидери присъстваха на най-мащабния военен парад в историята на Франция 25 световни лидери присъстваха на най-мащабния военен парад в историята на Франция
Чете се за: 02:57 мин.
Европа
Стоян Мавродиев е обвинен за длъжностно присвояване и е задържан за 72 часа Стоян Мавродиев е обвинен за длъжностно присвояване и е задържан за 72 часа
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
България е сред страните в ЕС с траен спад на населението
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Близо 10 000 седмокласници са приети на първо класиране в...
Чете се за: 04:07 мин.
Общество
Кола удари линейка край Враца, спешният автомобил пътувал с пациент...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Политици, близки и приятели се сбогуваха с Мартин Велев
Чете се за: 01:40 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ