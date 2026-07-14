МОК получи жалба срещу Джани Инфантино за нарушаване на политическия неутралитет

Президентът на ФИФА Джани Инфантино е обект на нова жалба, след като правозащитната организация FairSquare сезира Международния олимпийски комитет с твърдения, че е нарушил правилата за политически неутралитет, заложени в Олимпийската харта и етичния кодекс на МОК.

Според организацията Инфантино, който е член на МОК от 2020 година, многократно е смесвал спортното управление с политически интереси. Като основен пример е посочен случаят с американския национал Фоларин Балогун, чиято санкция беше отменена непосредствено преди осминафиналния двубой на САЩ срещу Белгия на световното първенство.

От FairSquare твърдят, че решението е било повлияно след телефонен разговор между президента на САЩ Доналд Тръмп и Джани Инфантино. От ФИФА отхвърлят подобни внушения и подчертават, че дисциплинарните ѝ комисии работят независимо.

Допълнителни въпроси поражда и информация на британския вестник The Times, според която председателят на дисциплинарната комисия Мохамад Ал Камали е взел еднолично решението за отмяна на наказанието – нещо, което не е характерно за досегашната практика на комисията. Световната футболна централа не е дала публично обяснение за мотивите зад промяната.

Жалбата до МОК включва пет предполагаеми нарушения на правилата за политически неутралитет, както и още две сериозни обвинения, сред които е и казусът с Балогун.

Това не е първият подобен сигнал срещу Инфантино. Още през декември FairSquare сезира етичната комисия на ФИФА, а впоследствие Норвежката футболна федерация и 50 членове на Европейския парламент също призоваха централата да разгледа случая. Засега няма информация дали МОК ще започне официално разследване.