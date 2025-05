Монако си уреди полуфинал с Везенков и Олимпиакос в Евролигата (ВИДЕО)

Монако си гарантира място на Финалната четворка в Евролигата. Момчетата на Василис Спанулис оцеляха срещу Барселона с 85:84 в решителния пети мач от четвъртфиналите. В "Гастон Медисан" всичко се реши именно в края, когато "монегаските" удържаха ценния успех и разочароваха баскетболистите на Жуан Пенароя.

