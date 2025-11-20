Монако записа изразителна победа над АСВЕЛ във френското дерби в Евролигата

Монако се върна към победите, като записа изразителен успех като гост на АСВЕЛ Лион-Вильорбан с 84:52 (14:11, 20:10, 30:19, 20:12) в мач от 12-ия кръг на Евролигата.

Монегаските се изкачиха на седмото място с баланс 7-5. АСВЕЛ е на дъното, като заема последната 20-а позиция с едва 3 успеха. На първото място е Апоел Тел Авив с актив 8-3 и по-добра точкова разлика от втория Цървена звезда, който има същите резултати след 11 изиграни кръга.

Най-резултатни за победата на Монако бяха Майк Джеймс и Никола Миротич, които се отчетоха с по 12 точки. Ели Окобо добави 11.

"Днес играхме изключително в защита, но може и по-добре. Имаме много да подобряваме в стрелбата, в борбата за топка, в ритъма и в постоянството, но е още ноември месец", каза треньорът на Монако Василис Спанулис.

За тима от Лион с по 7 точки се разписаха Тома Йортел, Зак Селджас и Глин Уотсън.

В следващия кръг Монако приема Анадолу Ефес, а АСВЕЛ гостува на Барселона.

Днес ще се изиграят нови четири срещи от 12-ия кръг. Анадолу Ефес приема Барселона, Панатинайкос гостува на Дубай, Олимпия Милано е домакин на Апоел Тел Авив, а Реал Мадрид посреща Жалгирис Каунас.

