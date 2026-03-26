Монца се разделя с Мартин Атанасов

Монца обяви, че се разделя с посрещача Мартин Атанасов. Българският национал прекара един сезон в италианското първенство, като записа участие в 26 мача във всички турнири и реализира 228 точки.

От Монца, където играе и още един българин - Жасмин Величков, благодариха на Атанасов за усилията му и добавиха, че той ще продължи кариерата си в първенството на Индонезия.

Междувременно, новият му клуб Бахаянгкара Пресиси от Джакарта обяви привличането му. 29-годишният волейболист ще подсили тима за предстоящата Финална четворка в местния шампионат. Тимът на Бахаянгкара, който е шампион за последните два сезона, започва решителната част от кампанията с домакинство на Саматор Сурабая на 2 април.

В кариерата си Мартин Атанасов е играл още за Добруджа, турските Токат Беледийе Плевнеспор, Зираат Банк и Галатасарай, германския Фридрихсхафен, френския Шомон и руския Локомотив Новосибирск.