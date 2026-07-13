Мондиал 2026 навлиза в последната си седмица

Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико навлезе в своята последна седмица. Утре стартират полуфиналите, като първият мач ще противопостави Франция и Испания. Другият полуфинал противопоставя Англия срещу действащия шампион – Аржентина.

Сблъсъкът между Франция и Испания на световното първенство е един от най-очакваните от футболните фенове. Двата отбора имат богата история помежду си, но само веднъж са се срещали на Мондиал – на осминафиналите на през 2006, когато „петлите побеждават с 3:1. Последният двубой между футболните колоси на голямо първенство бе полуфиналът на европейското преди две години, който бе спечелен от „Ла Фурия Роха“ с 2:1. Най-пресен от съперничеството е споменът от зрелището миналата година на полуфиналите в Лигата на нациите, завършило с успех на ибриците след 5:4.

Срещата в Далас е утре от 22:00 часа и ще бъде излъчена по БНТ 1 и БНТ 3, а коментарното студио започва час по-рано.

В другия полуфинал световният шампион Аржентина ще брани трофея срещу гладния за успехи тим на Англия. След успеха на четвъртфиналите срещу Швейцария с 3:1 селекционерът на „гаучосите“ Лионел Скалони даде почивка на Лионел Меси и на други футболисти от основния състав. От другата страна стои амбицията на Хари Кейн и неговите съотборници да прекъснат 60-годишното чакане за нова световна титла.

В сряда БНТ 1 и БНТ 3 ще ви направят свидетели на двубоя с начало 22:00 ч., като студиото започва 60 минути по-рано.

Повече можете да видите във видеото!