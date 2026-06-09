Мондиал 2026 събира рекорден брой футболисти над 40 години

Световното първенство по футбол през 2026 година ще постави нов рекорд по брой играчи на възраст над 40 години. Осем футболисти, преминали тази граница, намериха място в съставите на националните си отбори за шампионата в САЩ, Канада и Мексико.

Любопитното е, че този брой надвишава общия брой футболисти над 40 години, записали участие във всички предишни 22 издания на Мондиала. Досега едва седем играчи бяха успявали да се появят на терена на световни финали след навършването на 40 години.

Сред най-големите имена в тази елитна група са Кристиано Роналдо, Лука Модрич и Един Джеко. Португалската суперзвезда ще участва на рекордно шесто световно първенство в кариерата си и е най-възрастният полеви футболист на турнира със своите 41 години. Наред с него са още капитанът на Хърватия Лука Модрич и босненският нападател Един Джеко, които също ще се опитат да оставят своя отпечатък на най-голямата футболна сцена.

Най-възрастният участник на Мондиал 2026 е шотландският вратар Крейг Гордън. На 43 години той е част от състава на Шотландия и при евентуално появяване на терена ще се превърне във втория най-възрастен футболист с участие на световно първенство след египтянина Есам Ел Хадари.

Сред ветераните личат още имената на Лионел Меси, който ще навърши 39 години по време на турнира, мексиканския вратар Гийермо Очоа, германския страж Мануел Нойер, Возиня от Кабо Верде и уругваеца Фернандо Муслера.

Присъствието на толкова много опитни футболисти е още едно доказателство за променящите се тенденции в съвременния футбол, където професионализмът, спортната медицина и физическата подготовка позволяват на играчите да удължават кариерите си на най-високо ниво.