Монтана 2003 се подсили с канадка

Баскетболният шампион на България при жените Монтана 2003 привлече канадката Джаника Грифит-Уолъс за предстоящия сезон 2025/2026. Баскетболистката е родена през 1998 година.

"Джаника Грифит-Уолъс ще дирижира нападението на нашия състав през следващия сезон", обявиха от клуба на официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.