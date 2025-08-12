Монтана 2003 се подсили с канадка

Гардът пристига от първенството на Ливан.
Баскетболният шампион на България при жените Монтана 2003 привлече канадката Джаника Грифит-Уолъс за предстоящия сезон 2025/2026. Баскетболистката е родена през 1998 година.
"Джаника Грифит-Уолъс ще дирижира нападението на нашия състав през следващия сезон", обявиха от клуба на официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.
"Джаника идва от първенството на Ливан, където играе за отбора на Шампс, като за 16 мача записва средно по 13.6 точки, 3.3 борби и 3.6 асистенции на мач.
Миналия сезон 27-годишната състезателка, която играе на позиция - гард, започва в гръцкото първенство, като за 9 срещи записва средно по 9.7 точки, 2.2 борби и 2.8 асистенции, в турнира Еврокъп прави средно по 19.5 точки, 4.5 борби и 1.5 асистенции.
Успех и късмет през сезона, Джаника", добавиха още от лагера на Монтана 2003.