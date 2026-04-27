Монтана гони първа победа от половин година срещу Добруджа

Северозападният тим приема Добруджа в ключов сблъсък за оцеляване в Първа лига

Монтана гони първа победа от половин година срещу Добруджа
Снимка: Startphoto.bg
Отборът на Монтана излиза в решаващ двубой от битката за оцеляване в Първа лига, посрещайки друг новак в елита в лицето на Добруджа. Срещата на стадион "Огоста“ е в понеделник от 17:30 часа и може да се окаже ключова за амбициите на домакините да запазят мястото си в шампионата.

Тимът от Северозападна България ще търси първата си победа в официален мач от края на октомври насам. За последно Монтана спечели при визитата си на Марек с 4:1 в турнира за Купата, а оттогава насам серията от негативни резултати постави отбора в трудна позиция. В контролите през зимната пауза беше постигнат успех над Сепси, но той не промени общата картина.

Съставът, воден от Атанас Атанасов, все пак даде признаци на стабилизиране в последния кръг от редовния сезон, когато стигна до изненадващо нулево равенство срещу Славия. Този резултат прекъсна поредицата от загуби, но остави отбора в долната част на класирането.

Съперникът Добруджа също се бори за своето място в елита, а двата отбора имат добре позната история помежду си, най-вече от Втора лига. През настоящия сезон те си размениха по една домакинска победа с минималното 1:0. В общия баланс в Първа лига статистиката е изравнена - по две победи за всеки тим и две равенства.

В другия двубой от програмата на Първа лига в понеделник Локомотив София приема Септември от 20:00 часа в столичния квартал "Надежда“.

#Атанас Атанасов треньор #ПФК Добруджа #ПФК Монтана

