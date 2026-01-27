БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за...
Чете се за: 01:07 мин.
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Чете се за: 02:37 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

Мостът в Бургас ще бъде оцветен в розово за Джиро д'Италия

Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
В Бургас ще бъде финалът на първия етап, който ще започне от Несебър.

Мостът в Бургас ще бъде оцветен в розово за Джиро дИталия
В сряда Мостът в Бургас ще бъде осветен в розово за предстоящата колоездачна обиколка на Италия. Това беше съобщено по време на работна среща с участието на представители на организационния комитет на надпреварата от Италия и експерти от Община Бургас в сферата на пътната безопасност, туризма, културата и строителството. В срещата участваха също представители на Министерството на туризма, КАТ и Областното пътно управление.

"Ще направим всичко възможно за перфектното провеждане на етапа от колоездачната обиколка на Италия. За нас е чест да бъдем част от надпреварата“, каза кметът Димитър Николов. Тази година ще се проведе 109-ото издание на колоездачната обиколка на Италия „Джиро д'Италия“ (Giro d'Italia), в което ще участват 180 колоездачи.

В Бургас ще бъде финалът на първия етап, който ще започне от Несебър. От областния град ще започне вторият етап в посока Велико Търново, а след това колоездачите ще се състезават по трасето Пловдив - София. Състезанието ще продължи в Италия с начало в Катандзаро, едва след приключване на етапите в България. Маршрутът ще премине през Алпите с кратко навлизане в Швейцария и ще продължи към Североизточна Италия, обявиха от организационния комитет.

БТА припомня, че детайли за обиколката на Италия през 2026 година бяха представени в началото на декември миналата година в Рим. На събитието присъства премиерът в оставка Росен Желязков, министрите на туризма в оставка Мирослав Боршош и министърът на спорта в оставка Иван Пешев. "Гранде Партенца", както е наричан стартът на едно от най-големите колоездачни състезания, ще бъде на 8 май в Несебър.

Водещи новини

Седмица на консултации за служебен премиер: Рая Назарян първа се срещна с президента Илияна Йотова
Седмица на консултации за служебен премиер: Рая Назарян първа се...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
6 села в община Ардино са откъснати от света, след като река Арда заля мост 6 села в община Ардино са откъснати от света, след като река Арда заля мост
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Училищни психолози предлагат "час по емпатия" срещу насилието сред деца Училищни психолози предлагат "час по емпатия" срещу насилието сред деца
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Треска за злато – кои държави забогатяха от войните? Треска за злато – кои държави забогатяха от войните?
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Координационният център: На пазара има достатъчно евро, изтеглянето...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Росен Плевнелиев пред БНТ: Румен Радев абдикира от поста, за да се...
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
България изрази критики към подхода на Скопие в диалога за ЕС
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Шофьорът, който причини катастрофата с две жертви край Бургас, е...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
