MRF Announces Candidate Lists for 19 April Early Parliamentary Elections

The Movement for Rights and Freedoms (MRF) has registered its lists of candidates for all multi-member constituencies (MMCs) ahead of Bulgaria’s early parliamentary elections on 19 April.
MRF leader Delyan Peevski will head the lists in two constituencies—Blagoevgrad and Kardzhali.
The full list of MRF lead candidates by constituency is as follows:
- Blagoevgrad – Delyan Peevski
- Burgas – Kalin Stoyanov
- Varna – Yordan Tsonev
- Veliko Tarnovo – Yordan Tsonev
- Vidin – Tsvetan Enchev
- Vratsa – Ivo Tsanev
- Gabrovo – Hamid Hamid
- Dobrich – Erten Anisova
- Kardzhali – Delyan Peevski
- Kyustendil – Nikolay Zlatarski
- Lovech – Mario Rangelov
- Montana – Dimitar Avramov
- Pazardzhik – Iskra Mihaylova-Koparova
- Pernik – Georgi Popov
- Pleven – Dimitar Avramov
- Plovdiv City – Stefka Kostadinova
- Plovdiv Province – Bayram Bayram
- Razgrad – Halil Letifov
- Ruse – Atidje Alieva-Veli
- Silistra – Nezhdet Niyazi
- Sliven – Husein Hafizov
- Smolyan – Halil Letifov
- Sofia – Emiliya Kehayova
- Sofia – Rahim Yumerefendi
- Sofia – Andrey Georgiev
- Sofia District – Kalin Stoyanov
- Stara Zagora – Isa Besoolu
- Targovishte – Nezhdet Shaban
- Haskovo – Mehmed Ataman
- Shumen – Nida Ahmedov
- Yambol – Seyfi Mehmedali