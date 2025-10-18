Нападателят на Левски Мустафа Сангаре е получил обидни и расистки съобщения през последните дни. От пресслужбата на „сините“ обявиха за проблема с позиция в официалния си сайт, в която са категорични, че осъждат остро всякакви форми на расизъм. Клубът ще сезира незабавно компетентните органи при всеки конкретен случай, категорични са от Левски. Ето и цялото съобщение:

"ПФК “Левски“ категорично осъжда всякакви форми на расизъм, ксенофобия и дискриминация – онлайн и офлайн. В последните дни нашият нападател Мустафа Сангаре получи обидни и расистки съобщения, а през последните месеци и други наши футболисти подадоха сигнали за подобни прояви. Клубът застава плътно зад своите играчи и няма да толерира език на омразата.

Напомняме, че и в предишни случаи, включително около гостуването ни на “Апоел“ (Беер Шева), клубът реагира незабавно – подаден беше сигнал до УЕФА, като оказахме пълно съдействие за установяване на извършителите. Тогава израелският клуб беше наказан с глоба от 30 000 евро и частично затваряне на най-малко 500 съседни места за един домакински мач.

И занапред, при всеки конкретен случай, “Левски” ще сезира незабавно компетентните органи и футболните институции и ще оказва пълно съдействие за идентифициране на извършителите и предприемане на действия по закон. За прояви на расизъм в социалните мрежи клубът ще търси съдействие от Дирекция “Киберпрестъпност” при ГДБОП-МВР в случаите, когато профилът е анонимен или е налице опит за прикриване на идентичността на автора.

Призоваваме всички, които станат свидетели или разполагат с информация за подобни прояви срещу наши футболисти, да ни информират чрез официалните канали на клуба. “Левски“ е клуб на уважението, равенството и свободата – ценности, които ще продължим да защитаваме без компромис", съобщиха от клуба.