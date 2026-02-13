БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Фридрих Мерц: Между Европа и Съединените щати се е отворила дълбока пропаст заради културната война на движението "Да направим Америка отново велика"

На конференцията в Мюнхен: Очаква се ключова реч Марко Рубио

На конференцията в Мюнхен: Очаква се ключова реч Марко Рубио
Снимка: БТА
Слушай новината

Светът се намира в решаващ момент и живеем в нова ера на геополитиката - това беше посланието на американския държавен секретар Марко Рубио на път за Мюнхен, където започна ежегодната конференция по сигурността. Във форума тази година участват около 50 световни лидери, които обсъждат европейската отбрана и бъдещето на трансатлантическите отношения на фона на въпроси около ангажиментите на Вашингтон към НАТО. Високо в дневния ред са войната в Украйна, напрежението с Китай и потенциално ядрено споразумение между Съединените щати и Иран.

Очаква се в ключова реч в събота ръководителят на американската делегация Марко Рубио да избегне острия подход на вицепрезидента Джей Ди Ванс на миналогодишното издание на конференцията в Мюнхен. Тогава Ванс критикува остро Европа, включително Великобритания, за политики по свободата на словото и имиграцията. Речта му предизвика безпрецедентно трансатлантическо напрежение.

Във встъпителното си слово домакинът Фридрих Мерц сега отбеляза, че в ера на суперсили свободата вече не е гарантирана и е под заплаха. Той отбеляза, че между Европа и Съединените щати се е отворила дълбока пропаст заради културната война на движението "Да направим Америка отново велика". Тази война не е наша, изтъкна Мерц.

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: "Принадлежността към НАТО не е само конкурентно предимство за Европа, но и за Съединените щати. Затова нека заедно поправим и възродим трансатлантическото доверие."

Волфгант Ишингер, председател на конференцията в Мюнхен: "Трябва да бъдем честни, включително за различията в мненията ни. В същото време трябва да се опитаме да организираме заедно трансатлантическо рестартиране."

Преди пристигането си в Мюнхен Рубио отбеляза, че "европейците искат да знаят къде отиваме, къде бихме искали да отидем и къде бихме искали да отидем с тях".

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "Светът се променя много бързо пред очите ни. Старият свят си отиде, светът в който израстнах и аз. Живеем в нова ера на геополитиката, всички ние трябва да преосмислим как изглежда това и каква ще бъде нашата роля. Ние проведохме много от тези разговори насаме с много от нашите съюзници, а те са наши съюзници, и трябва да продължим да водим тези разговори."

В Мюнхен Марко Рубио се срещна с китайския си колега Уан И. Вашингтон и Пекин обмислят посещение на президента Доналд Тръмп в Китай през април. Двете страни се опитват да намалят напрежението помежду си по въпроси като търговията, митническата политика и бъдещето на Тайван.

Премиерът на Дания използва форума за среща с Марко Рубио по трансатлантическата криза около претенциите на Доналд Тръмп за американски контрол над датската територия Гренландия заради обявеното от него присъствие на руски и китайски кораби.

Мете Фредериксен, премиер на Дания: "Заплахите срещу Гренландия сочат в една посока, а именно, че Съединените щати, за съжаление, се отдалечават от Европа. Така е от известно време и ние трябва да се справим с последствията. Не защото искаме да се отдалечим един от друг, но когато американците го правят, ние не можем да останем в стар свят, който вече не съществува. Така че основното ми послание днес е превъоръжаване. Европа трябва да се превъоръжи. Вече го правим, но трябва да се ускори."

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "От години слушаме, че Европа трябва да направи повече за отбраната. И това е вярно. Силна Европа означава и силна НАТО. И това е начинът на мислене, който внесох в Европейския съюз. Миналата година направихме повече за отбраната на Европа, отколкото през предходните десет години.“

В конференцията участва и украинският президент Володимир Зеленски, който заяви, че очаква нови стъпки към споделената сигурност на Украйна и Европа. Той посети първата съвместна украинско-германска линия за производство на дронове.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: "Днес и утре ясно ще заявя, че руснаците не печелят в Украйна, както някои си мислят. Така наречената руска мечка я няма. В Украйна виждаме скоростта на градински охлюв, така руснаците се движат в Украйна Със зашеметяващи загуби, десетки хиляди на месец. 35 хиляди през декември, 30 хиляди през януари. Това са фактите. Затова трябва да поддържаме силна Украйна, защото виждаме, че тя се възползва максимално от нашата подкрепа."

Британският премиер Киър Стармър ще говори пред форума в събота след среща с домакина Фридрих Мерц и френския президент Еманюел Макрон.

#САЩ - Европа #Мюнхенската конференция по сигурността #Марко Рубио #отношения #Фридрих Мерц

