Повдигнаха обвинение на шофьора на тира, прегазил 85-годишна жена в село Петко Каравелово

Повдигнаха обвинение на шофьора на румънския тир, който блъсна и уби възрастна жена в село Петко Каравелово тази сутрин.

62-годишният румънец е задържан с мярка до 72 часа.

Инцидентът е станал тази сутрин около 6 часа. От Окръжна прокуратура - Велико Търново съобщават, че пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни. Привлечен е като обвиняем, за това че при възникналата опасност на пътя не е намалил или спрял, с което по непредпазливост е причинил смъртта на 85-годишната жена.

Огледите на място продължаха часова, а главният път - Велико Търново - Русе остана затворен за движение в участъка на катастрофата до обед.