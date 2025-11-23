НА ЖИВО: Александър Димитров и Любомир Минчев в предаването "Арена спорт"

Тази неделя в "Арена спорт" ще видите:

След края на световните квалификации в студиото ще говорим със селекционера на националния отбор по футбол Александър Димитров.

От "Анфийлд" до "Надежда": Среща с Джордан Айб.

Часове преди началото на лагера на баскетболните ли национали: В студиото ще бъде и новият наставник на тима Любомир Минчев.

Мисия "Милано/Кортина 2026": Разговор с вицепрезидента на федерацията по ски Георги Бобев.

И още: Какво се случва в 24-то издание на Банско Филм Фест - най-мащабният филмов фестивал за екстремни спортове, планини, култура и приключения в България.

Всички тези теми и още гледайте тази неделя в "Арена спорт" от 12.30 по БНТ 1!