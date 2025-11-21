Везенков и Олимпиакос си припомниха вкуса на успеха в Евролигата (ВИДЕО)

Александър Везенков и Олимпиакос не се забавиха да се върнат на правия път в Евролигата. Българинът и неговите съотборници се наложиха над Париж с 98:86 в среща от 12-ия кръг, изиграна в Двореца на мира и дружбата. Селекцията на Йоргос Барцокас премина през немалко трудности, но в крайна сметка взе своето срещу състава, воден от Франческо Табелини.

Както по традиция, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери място в стартовата петица. Въпреки че остана далече от най-доброто си представяне, българският национал постави името си сред топреализаторите. Крилото се отчете с 13 точки, 4 борби, 1 асистенции и 1 открадната топка за 28 минути, в които престоя на паркета. При стрелбата си той бе 2/8 от средна дистанция, 2/7 отвъд дъгата и 3/3 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Гърците имат на сметката си осем победи и четири загуби, като към момента се намират на третото място във временното класиране, а французите заемат незавидната 13-та позиция с пет успеха и седем поражения. На 26 ноември (сряда) Везенков и компания ще имат визита на Цървена звезда, където се подвизава Коди Милър-Макинтайър, докато Париж ще влезе в ролята на гост срещу Дубай ден по-рано.

Поделеното надмощие бе факт в откриващите минути, преминали под знака на дуела между Тайлър Дорси и Джъстин Робинсън, които се превърнаха в основни реализатори за своите отбори. Точният мерник на Робинсън нанесе допълнителни щети на гръцката защита и французите си издействаха аванс от 8 точки в края на встъпителния период.

Тайсън Уорд и Алек Питърс показаха, че гърците няма да се примирят със ситуацията и поставиха солидно начало на следващата десетка, за да заслужат обрата. Стрелбата зад дъгата работеше безотказно за парижани, задържайки ги в играта, но нападението на „червено-белите“ действаше като по учебник и това бе достатъчно да се оттеглят в съблекалнята при 58:49.

Обичайните заподозрени за тима от Пирея поех отговорност и в хода на третата част. Бързият стил, налаган от френския отбор, върна с пълна сила усещането за интрига, но актуалният първенец на Гърция преодоля критичен момент, извоювайки си 6-точков аванс след 30 минути игра.

Взаимодействията с Донта Хол въдвориха ред в гръцките редици при откриването на заключителната четвърт. Седмият, далечен снаряд, дело на Робинсън отново затвърди мнениет, че гостите няма да развеят бялото знаме, стопявайки аванса им само на 3 точки. Светкавичният отговор на Еван Фурние, Александър Везенков и Томас Уолкъп не закъсня, като именно двамата се погрижиха домакините да не погледнат назад до финалната сирена.

Еван Фурние поведе "червено-белите" към успеха със своите 18 точки, включително и с 4 точни шута зад арката. Тайлър Дорси и Тайсън Уорд (5 борби) го последваха с по 12.

Джъстин Робинсън се развихри за Париж, отчитайки се със солидните 35 точки, от които 7 успешни стрелби от далечна дистанция. Джереми Морган (5 асистенции) и Якуба Уатара нанизаха по 13.