Ботев 2012 подхлъзна и Миньор 2015 в НБЛ

Ботев 2012 продължава да впечатлява в Sesame НБЛ по пътя към третия си пореден успех. Момчетата на Йован Попович матираха Миньор 2015 с 88:84 в среща от деветия кръг. В зала "Борис Гюдеров" дебютантът в родния елит държеше съдбата си в свои ръце през немалка част от мача, а в края удържаха всички опити за щурм на баскетболистите, водени от Ивица Вукотич, нанасяйки им второ последователно поражение.

Двубоят се оказа по-специален за капитана на гостите в лицето на Георги Герганов, който премина границата от 1000 точки в историята на родния елит.

Така отборът от Враца има три четири загуби и три загуби, а "чуковете" са с четири успеха и четири поражения. На 25 ноември (вторник) Ботев ще бъде домакин на Рилски спортист, докато следващият мач на Миньор в шампионата ще бъде на 7 декември, когато ще гостува на Шумен.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от BC Botev 2012 (@bcbotev2012)





Станислав Хинков и Стефан Михайлов дадоха възможност на гостите да се озоват в ролята на лидер в дебютните минути. Макар че Филип Бакич успя да даде тон на домакините, стопявайки почти изоставането им, отборът от Враца изкопчи точка актив в края на първата част.

Дейвид Хоутън и Георги Герганов поеха щафетата от своите съотборници за начало на втория период, в който дебютантът в родния елит не се забави с натрупването на двуцифрена разлика. Игор Кесар влезе в ролята на спасител до някаква степен и „чуковете“ намериха сили да отвърнат, но това не попречи на врачанският отбор да се прибере в съблекалнята при 35:29.

Стартът на третата част внесе доста повече интрига. Алекс Уандие блесна за „жълто-черните“, докато от другата страна Михаил Калинов, Герганов и Хоутън отвръщаха на удара. Постепенно Хинков напомни за себе си и чрез точния си мерник изведе гостите с 2 точки напред след 30 минути игра.

Герганов и Калинов бяха в основата на това врачанският отбор отново да заиграе ролята на убедителен лидер в хода на последната десетка. Бакич и Кесар обединиха своите усилия, давайки тон за финален щурм от страна на тима от Перник, но до финалната сирена техните съперници не дадоха заден ход и удържаха успеха.

Георги Герганов за пореден път влезе в ролята на лидер за Ботев, отчитайки се с 23 точки, 5 борби и 8 асистенции. Станислав Хинков отбеляза 20 точки, Михаил Калинов записа 17 и 5 овладени под двата ринга топки. Дейвид Хоутън финишира с 15 точки и 8 овладени под двата ринга топки.

Алекс Уандие блесна за Миньор с 24 точки. Филип Бакич приключи със 17 и 7 асистенции, Игор Кесар завърши с 16 и 7 борби.