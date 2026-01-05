Рилски спортист надви лидера Балкан за победоносно начало на годината в НБЛ

Рилски спортист победи Балкан с 81:79 (17:15, 28:21, 19:22, 17:21) в мач от 15-ия кръг на Националната баскетболна лига. Сблъсъкът противопостави първите два отбора в класирането и последните два шампиона.

Самоковци започнаха срещата в зала "Арена СамЕлион" с пет поредни пункта. след тройка на юношата на клуба Мирослав Васов и кош на Алън Арнет. Бившият играч на домакините Алекс Симеонов отбеляза първите точки за балканци с изстрел "зад арката". Възпитаниците на Любомир Киров бяха по-резултатни от своя противник през първата част и се оттеглиха с преднина от две точки.

Баскетболистите на Васил Христов заиграха по-ефективно в преден план в хода на втората четвърт и възобновиха равенството при резултат 27:27 с кош на Джамари Блекмон. Шампионите завършиха частта с точни стрелби на Камау Стоукс и Христо Бъчков и се оттеглиха с аванс от 9 точки на почивката.

Третият период започна с четири поредни точки за "зелените", дело на Джамари Блекмон и Илиян Пищиков, но това не уплаши шампионите от последните два сезона. Вместо това те изградиха двуцифрен аванс за 55:45 след кош от наказателната линия на Александър Георгиев. Тройка със сирената на Деян Карамфилов донесе преднина от 6 точки на баскетболистите в бяло преди финалните 10 минути игра.

В заключителната част бронзовият медалист от миналия сезон показа борбеност и заслужено възобнови равенството след тройки на Андрей Иванов (първа за него в мача) и Демонд Робинсън. Джоунс Пагенкопф донесе първото водачество за тима си в мача с поднасяне до коша, с което дойде и най-дългата серия в мача от 8 точки. Самоковците отговориха с кошове на Александър Георгиев и Камау Стоукс, за да отворят преднина от 3 точки. Тройка на Джамари Блекмон обаче отново възобнови равенството 24 секунди преди края.

В последната си атака Рилецо се довери на Камау Стоукс. Гардът проби до коша и бе фаулиран от Алекс Симеонов(5-и негов фаул). Американецът се разписа на два пъти от наказателната линия. Ботевградчани не организираха последно нападение, след като Илиян Пищиков загуби контрол над топката в заключителните секунди.

Най-резултатен бе Камау Стоукс с 21 точки, 6 борби, 8 асистенции и нито една грешка. За Балкан с дабъл-дабъл завършиха Демонд Робинсън (15 точки и 10 борби) и Джак Пагенкопф (14 точки и 10 борби). За първи път през сезона Пагенкопф направи дабъл-дабъл с борби, като до момента той на три пъти завърши с дабъл-дабъл, но с асистенции.

Балкан остава на върха в класирането с актив от 12 победи и 2 загуби. Единственият друг отбор, който победи ботевградчани този сезон бе Спартак Плевен. Рилски спортист заема втората позиция в подреждането с баланс от 11 успеха и 3 поражения.