БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рилски спортист надви лидера Балкан за победоносно начало на годината в НБЛ

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:37 мин.
Спорт
Запази

Шампионите спечелиха впечатляващ сблъсък в Самоков.

Камау Стоукс
Снимка: Национална баскетболна лига
Слушай новината

Рилски спортист победи Балкан с 81:79 (17:15, 28:21, 19:22, 17:21) в мач от 15-ия кръг на Националната баскетболна лига. Сблъсъкът противопостави първите два отбора в класирането и последните два шампиона.

Самоковци започнаха срещата в зала "Арена СамЕлион" с пет поредни пункта. след тройка на юношата на клуба Мирослав Васов и кош на Алън Арнет. Бившият играч на домакините Алекс Симеонов отбеляза първите точки за балканци с изстрел "зад арката". Възпитаниците на Любомир Киров бяха по-резултатни от своя противник през първата част и се оттеглиха с преднина от две точки.

Баскетболистите на Васил Христов заиграха по-ефективно в преден план в хода на втората четвърт и възобновиха равенството при резултат 27:27 с кош на Джамари Блекмон. Шампионите завършиха частта с точни стрелби на Камау Стоукс и Христо Бъчков и се оттеглиха с аванс от 9 точки на почивката.

Третият период започна с четири поредни точки за "зелените", дело на Джамари Блекмон и Илиян Пищиков, но това не уплаши шампионите от последните два сезона. Вместо това те изградиха двуцифрен аванс за 55:45 след кош от наказателната линия на Александър Георгиев. Тройка със сирената на Деян Карамфилов донесе преднина от 6 точки на баскетболистите в бяло преди финалните 10 минути игра.

В заключителната част бронзовият медалист от миналия сезон показа борбеност и заслужено възобнови равенството след тройки на Андрей Иванов (първа за него в мача) и Демонд Робинсън. Джоунс Пагенкопф донесе първото водачество за тима си в мача с поднасяне до коша, с което дойде и най-дългата серия в мача от 8 точки. Самоковците отговориха с кошове на Александър Георгиев и Камау Стоукс, за да отворят преднина от 3 точки. Тройка на Джамари Блекмон обаче отново възобнови равенството 24 секунди преди края.

В последната си атака Рилецо се довери на Камау Стоукс. Гардът проби до коша и бе фаулиран от Алекс Симеонов(5-и негов фаул). Американецът се разписа на два пъти от наказателната линия. Ботевградчани не организираха последно нападение, след като Илиян Пищиков загуби контрол над топката в заключителните секунди.

Най-резултатен бе Камау Стоукс с 21 точки, 6 борби, 8 асистенции и нито една грешка. За Балкан с дабъл-дабъл завършиха Демонд Робинсън (15 точки и 10 борби) и Джак Пагенкопф (14 точки и 10 борби). За първи път през сезона Пагенкопф направи дабъл-дабъл с борби, като до момента той на три пъти завърши с дабъл-дабъл, но с асистенции.

Балкан остава на върха в класирането с актив от 12 победи и 2 загуби. Единственият друг отбор, който победи ботевградчани този сезон бе Спартак Плевен. Рилски спортист заема втората позиция в подреждането с баланс от 11 успеха и 3 поражения.

#НБЛ 2025/2026 #БК Балкан #БК Рилски Спортист #Национална баскетболна лига

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Баскетбол

Академик привлече нов чуждестранен баскетболист
Академик привлече нов чуждестранен баскетболист
Дончич отново попадна под светлините на прожекторите при късен обрат за Лейкърс (ВИДЕО) Дончич отново попадна под светлините на прожекторите при късен обрат за Лейкърс (ВИДЕО)
Чете се за: 04:47 мин.
Спартак Плевен неутрализира Миньор 2015 Спартак Плевен неутрализира Миньор 2015
Чете се за: 04:02 мин.
Загуба за Йордан Минчев и Кемниц в Германия Загуба за Йордан Минчев и Кемниц в Германия
Чете се за: 01:17 мин.
Везенков се погрижи за 12-та победа на Олимпиакос в Гърция Везенков се погрижи за 12-та победа на Олимпиакос в Гърция
Чете се за: 02:45 мин.
Локомотив Пловдив се оказа непреодолимо предизвикателство за Берое Локомотив Пловдив се оказа непреодолимо предизвикателство за Берое
Чете се за: 04:07 мин.

Водещи новини

На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден! Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ