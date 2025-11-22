БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Балкан отметна и Шумен в НБЛ

Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Балканци продължават да трупат победи в родния баскетболен елит.

Балкан отметна и Шумен в НБЛ
Балкан Ботевград продължава да трупа победи в НБЛ. Баскетболистите на Васил Христов не срещнаха трудности срещу Шумен след 102:67 в мач от деветия кръг. В "Арена Ботевград" действащите бронзови медалисти решиха всичко още през първото полувреме и до края нямаха проблеми да оставят играчите на Росен Барочовски без победа, записвайки пета поредна.

"Зелените" могат да се похвалят със седем успеха, като имат само едно поражение. От своя страна "жълто-зелените" все още не знаят какво е победа от началото на сезона и са с осем загуби. На 8 декември Балкан ще гостува на Берое Стара Загора, а Шумен ще приеме Миньор 2015 ден по-рано.

Началото бе обещаващо, като честата смяна на лидерството преобладаваше чрез Джамари Блекмон за домакините, а от другата страна Костадин Лазаров бе най-деен в нападение. Това обаче не спря „зелените“ да дръпнат с 4 точки след 10 минути игра.

Балканци поставиха солиден старт на втората част 15-4, дело на Николай Грозев, Демонд Робинсън и Блекмон, за да си осигурят двуцифрена разлика. Гостите нямаха алтернатива на нападението на своите съперници, което доведе до това отборът от Ботевград да се изстреля при 46:26 на голямата почивка.

Домакините рядко даваха признаци на колебания и при подновяването на играта, когато натрупаха още по-солидна преднина. „Жълто-зелените“ отново не можаха да отговоря и балканци поведоха с 29 точки в края на предпоследния период. Във финалната не се случи нищо интересно и единствената интрига бе това какъв ще бъде крайният резултат.

Демонд Робинсън даде тон за разгрома на Балкан с 16 точки и 11 борби. Илиян Пищиков и Кортни Алекзандър нанизаха по 15 точки, Джак Пейгънкоф има 12 и 10 асистенции, Николай Грозев отбеляза 11 точки.

Костадин Лазаров отговори за Шумен с 27 точки и 5 асистенции. Баръш Мустафа отбеляза 13 точки.

