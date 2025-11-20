Гледайте Светла Оцетова в предаването "Зала на славата" по БНТ 1

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Светла Оцетова е поредният голям български спортист, който влиза в Залата на славата на БНТ.

Тя е олимпийска шампионка по академично гребане. Заедно със своята партньорка Здравка Йорданова печели златен медал на Олимпийските игри в Монреал през 1976 г. в дисциплината двойка скул. Стават световни шампионки в Хамилтън 1978, както и световни вицешампионки в Амстердам 1977 и в Блед 1979. Двойката има във визитката си още бронз от първенството на планетата в Нотингам 1975 и 4-то място на Игрите в Москва 1980.

След края на състезателния си път, Оцетова има забележителна кариера и като архитект. Българката е проектирала над 79 гребни канала по света, включително 11 олимпийски съоръжения.

През годините заема ръководни длъжности в Международната федерация по гребане и се ползва с огромен авторитет в този спорт.

През 2023 г. тя получи специална награда от ФИСА за изключителен принос към световното гребане.

Гледайте Светла Оцетова в предаването "Зала на славата" тази неделя от 13:15 ч. по БНТ 1 и от 20:35 по БНТ 3!

