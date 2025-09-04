НА ЖИВО: България – Испания, ясни са съставите

Тази вечер от 21:45 ч. по БНТ 1 и БНТ 3 гледайте пряко срещата между националните отбори по футбол на България и Испания. Двубоят е първи и за двата тима в световните квалификации за Мондиала в Съединените щати, Канада и Мексико през 2026 г. Срещата на представителния ни тим с европейския шампион ще се играе пред пълни трибуни на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

Студийната програма на обществената телевизия с водещ Радостин Любомиров започва в 21:00 ч. Експертното си мнение ще дадат Владимир Манчев, Светослав Дяков и Велизар Димитров, които ще анализират срещата. Зрителите ще видят и специално интервю с легендата на българския футбол Христо Стоичков. Коментатор на мача е Илиян Енев, а всички отзиви преди и след двубоя почитателите на футбола ще видят в интервютата на Стефан Георгиев и Виктория Георгиева.

Съставите на двата отбора:

БЪЛГАРИЯ: 21. Вуцов, 14. Недялков, 5. Димитров, 13. Ценов, 7. Нюрнбергер, 18. Чочев, 15. Панайотов, 4. Груев, 12. Минков, 10. Кирилов, 9. Колев

ИСПАНИЯ: 23. Симон, 22. Кукурея, 5. Хойсен, 3. Льо Норманд, 12. Педро Поро, 20. Педри, 6. Мерино, 18. Субименди, 17. Уилямс, 19. Ямал 21. Оярсабал

Футболните емоции в ефира на БНТ не спират с мача срещу „Ла Фурия“. На 7 септември, неделя, „лъвовете“ гостуват на Грузия, като срещата е от 16:00 ч. и ще бъде излъчвана отново по БНТ 1 и БНТ 3. Радостин Любомиров ще бъде водещ на студийната програма с начало 15:30 ч., а отразяването на двубоя в Тбилиси е поверено отново на Илиян Енев в ролята му на коментатор и Стефан Георгиев като репортер.