Димитър Бербатов се отличи с гол за легендите на Манчестър Юнайтед

Бившият нападател на националния отбор и неговите съотборници направиха равенство срещу Селтик, където в състава личеше и името на Стилиян Петров.

Димитър Бербатов се отличи с гол за легендите на Манчестър Юнайтед
Снимка: Manchester United/X
Димитър Бербатов блесна за легендите на Манчестър Юнайтед. Българинът и неговите съотборници завършиха наравно със Стилиян Петров и Селтик след 2:2 в благотворителен мач, изигран в Глазгоу.

Бившият нападател на англичаните и националния отбор вкара гол в двубоя на „Селтик Парк. Той се разписа в 29-та минута след асистенция на бившия си съотборник Нани. От своя страна Петров влезе като резерва.

Дарън Флетчър вкара в 20-та минута за тима от Манчестър. "Зелено-белите" изравниха резултата след попадения на Скот Макдоналд и Шон Малоуни. Те бяха точни съответно в 75-ата и 78-ата минута на срещата.

Мачът е организиран от клубната фондация на Селтик с цел набиране на финансови средства за лица и семейства в неравностойно положение.

В състава на Юнайтед личаха имената на Майкъл Карик, Микаел Силвестър, Ерик Джемба-Джемба, Луи Саа, Карел Поборски и Дарън Гибсън.

За отбора на Селтик играха Ян Венегоор оф Хеселинк, Андреас Хинкел, Джо Харт, Йоргос Самарас, Глен Ловенс и Лий Нейлър.

